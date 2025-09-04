Marko Bela someaza PD-L: Deblocarea Legii Educatiei sau iesirea din Coalitie

Autor: Radulescu Daniela
Sambata, 06 Noiembrie 2010, ora 13:48
2043 citiri
Marko Bela someaza PD-L: Deblocarea Legii Educatiei sau iesirea din Coalitie

UDMR va continua alaturi de actualii parteneri de guvernare doar daca se vor gasi solutii pentru adoptarea Legii Educatiei Nationale, sustine Marko Bela, presedintele formatiunii maghiare.

"Pot sa afirm ca in acest moment avem o criza a Coalitiei si ca se pune sub semnul intrebarii continuarea in aceasta formula (...) Solicitam partenerilor nostri sa gaseasca solutii pentru deblocarea situaliei si pentru adoptarea legii Educatiei. Daca reusim sa deblocam legea putem sa mergem mai departe cu actuala Coalitie, daca nu reusim, nu cred ca putem merge mai departe", a declarat, sambata, Marko Bela la finalul intalnirii cu reprezentantii UDMR.

Potrivit acestuia, daca in interiorul coalitie nu se vor gasi acum solutii pentru adoptarea Legii Educatiei cu greu se vor gasi solutii pentru alte prioritati, facand trimitere catre legea bugetului national pentru 2011.

Marko Bela le-a dat termen colegilor de coalitie pentru a identifica solutii in aceasta problema pana saptamana viitoare. "Solicitam partenerilor nostri sa gaseasca solutii (...) Asteptam o astfel de solutie zilele urmatoarea, daca aceasta nu se va gasi saptamana viitoare, nu se va gasi cu siguranta nici mai tarziu".

Liderii UDMR s-au intalnit, sambata, la Targu Mures, in cadrul Consiliului Permanent, pentru a se consulta daca raman sau nu la guvernare. Dupa intrunirea Consiliului Permanent al Uniunii, grupurile parlamentare ale UDMR se vor intalni si luni pentru o analiza a situatiei.

Intalnirea vine dupa ce maghiarii au purtat negocieri cu seful statului si premierul, nemultumiti fiind de decizia CCR de a declara neconstitutionala angajarea raspunderii Guvernului pe Legea Educatiei.

Comentarii
Poza mcquin
mcquin
rank 5
Cand partidele Romanesti nu au punte de lagatura organizatia revansarda udmr castiga.
udmr a stiut mereu sa profite de partenerii de guvernare,iar acum in situatia in care pdl este la... Vezi tot
Poza ciubotaru
ciubotaru
rank 3
dupa legea educatiei ce va mai vrea udmr?
autonomia teritoriala!!!!! Vezi tot
Vezi toate comentariile (28) Adaugă comentariu
