Marko Bela: Traian Basescu incearca o repozitionare a Romaniei in Europa

Fostul presedinte al UDMR, Marko Bela, considera ca in spatele declaratiilor presedintelui Traian Basescu stau si alte strategii de politica externa, nu doar cele de campanie electorala.

"Traian Basescu a dat o lectie despre natura reala a relatiilor romano-maghiare celor care credeau in legenda prieteniei dintre presedintele roman si premierul ungar. Relatia nu s-a stricat in aceasta vara, ci mocneste o tensiune de multa vreme si din cauza faptului ca nu exista un dialog real intre cele doua Guverne", apreciaza Marko Bela.

"Mult trambitatul parteneriat romano-ungar este doar un vis frumos, daca mai viseaza cineva asa ceva. De mult timp s-a rupt traditia sedintelor comune de Guvern. Cu UDMR in Opozitie, strugurii sunt acri la Bucuresti, dar problema cea mare este ca nici Budapesta nu are puterea sa realizeze ceva in Romania", scrie Marko Bela, intr-un editorial publicat de hvg.hu.

"Declaratia lui Basescu ca ar urma sa puna la punct Ungaria, transmite in primul rand mesajul ca a venit momentul ca Romania sa se repozitioneze in Europa si sa se comporte altfel in Balcani si regiunea Europei Centrale si de Est.

Nu cred ca Basescu are o problema directa cu Ungaria. Pur si simplu, in timp ce Ungaria se poarta ca si cum nu ar avea nevoie de Bruxelles sau alte foruri internationale, Romania incearca sa obtina o pozitie mai buna in ierarhia UE.

Traian Basescu transmite ca Ungaria reprezinta o problema pentru UE, iar Romania este dispusa sa contribuie la rezolvarea problemei. S-ar putea ca noi maghiarii din Transilvania sa fim perdantii faptului ca Ungaria nu recunoaste importanta instrumentelor europene. Daca Ungaria doreste supravietuirea comunitatilor maghiare pe teritoriul tarilor vecine, si spera intr-un ajutor european, atunci nu isi poate permite ca tarile amintite sa fie mai europene decat ea", mai scrie Marko Bela.

"Politica este o arta a compromisurilor. Putem sa jignim Uniunea Europeana, dar putem sa rezolvam singuri problemele maghiarilor din diaspora? Extinderea campaniei electorale din Ungaria in alte tari nu este o solutie. Trebuie sa ne extindem prin cultura si economie, dar si cu influente politice in Bucuresti, Bratislava, Bruxelles si chiar Washington. Aceasta este problema reala, nu declaratiile de la Borzont, Baile Tusnad sau Izvoru Muresului", a incheiat Marko Bela.

