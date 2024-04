Preotul care ii promitea voturi lui Marko Bela, anchetat de Arhiescopie

Arhiepiscopia romano-catolica de Alba Iulia va analiza situatia semnalata in localitatea mureseana Dimenyhaza, unde un preot ii promite presedintelui UDMR Marko Bela voturile enoriasilor sai, potrivit unei inregistrari video data publicitatii miercuri.

"Nu avem inca o pozitie, pentru ca nu stim despre ce este vorba, decat ce am auzit de la presa. Vom analiza problema", a declarat loctiitorul arhiepiscopal Potyo Ferenc, transmite NewsIn.

Acesta a precizat ca, in urma cu zece zile, Arhiepiscopia romano-catolica de Alba Iulia a trimis preotilor o circulara in care le cere sa nu se implice in campania electorala.

Miercuri, contracandidatului lui Marko Bela in Colegiul 2 pentru Senat in judetul Mures, Kincses Elod, candidat independent sustinut de PCM, a prezentat presei un filmulet, in care liderul Uniunii, Marko Bela, de confesiune reformat, apare alaturi de un preot romano-catolic care sustine ca ii convinge pe enoriasi sa-l voteze.

Kincses Elod sustine ca are inregistrarea de la televiziunea locala din Eremitu, care transmite prin cablu.

"Din cei 180 de alegatori, pot garanta 160. Exista trei buze romanesti (n.red. - vorbitor de limba romana), doi cu sange rece, PCM-isti, care nu sunt doar inamicii bisericii, ci si ai maghiarimii, sunt proprii lor dusmani (...) Eu aici la Dimenyhaza va spun ca, din 80 de voturi, 90 se duc acolo, pentru ca daca nu, duminica spun ca ii sparg in bataie pe toti", a spus preotul razand, starnind si rasul lui Marko Bela.

Ads