Bucuria nebună a marocanilor, ajunși în optimi la Campionatul Mondial după 36 de ani VIDEO

Selecţionata Marocului a câştigat Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Canadei cu scorul de 2-1 (2-1), joi, pe Al Thumama Stadium din Doha.

Marocanii s-au impus prin golurile marcate de Hakim Ziyech (4) şi Youssef En-Nesyri (23) şi s-au calificat pentru a doua oară în optimile unei Cupei Mondiale, după ediţia din 1986.

Marocanii au reuşit a patra lor victorie la Cupa Mondială, aceasta fiind prima ediţie la care bifează două succese. Precedentele victime au fost Portugalia (1986), Scoţia (1998) şi Belgia (2022).

Pentru a doua oară în istorie două echipe africane au trecut de faza grupelor la aceeaşi ediţie, Marocul şi Senegalul, după ce Algeria şi Nigeria au reuşit acest lucru în 2014.

În optimile de finală, pe 6 decembrie, Marocul va înfrunta echipa clasată pe locul secund în Grupa E, în care se află Spania, Germania, Japonia şi Costa Rica (Education City Stadium - Doha, 17:00).

