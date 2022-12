Bucurie nebună a marocanilor după calificarea în semifinale la Mondiale. Un jucător a dansat cu mama pe teren VIDEO

Selecţionata Marocului a devenit prima echipă africană calificată în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins neaşteptat echipa Portugaliei cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Al Thumama Stadium din Doha, în sferturile de finală ale ediţiei din Qatar.

''Leii din Atlas'' au scris istorie în Qatar, Youssef En-Nesyri (42) marcând unicul gol al partidei, una în care lusitanii au dezamăgit, fiind departe de evoluţia din partida cu Elveţia (6-1).

Marocul a fost prima echipă arabă care a ajuns în sferturile Cupei Mondiale şi a patra africană.

Marocanii nu au încasat gol de la adversari până acum la turneul din Qatar, singurul gol primit fiind un autogol al lui Nayef Aguerd, în meciul cu Canada (2-1).

Bucuria nebună a marocanilor a fost ilustrată perfect de mijlocașul Sofiane Boufal, care a dansat la final cu mama sa, imagini devenite imediat virale.

Morocco's Sofiane Boufal celebrating with his mother is EVERYTHING.

pic.twitter.com/h3XdhTeKe3