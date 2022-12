Calificare istorică pentru Maroc în optimile Campionatului Mondial. Favorita Belgia, eliminată din grupe. Rezultate din ultima etapă

Reprezentativele Marocului şi Croaţiei s-au calificat, joi, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar, încheind Grupa F pe primele două poziţii.

În ultima etapă a grupei, Maroc a învins cu scorul de 2-1 Canada. Au marcat Ziyech ‘4 şi En Nesyri ’23 pentru marocani, respectiv Aguerd ’41 (autogol) pentru Canada.

Croaţia a remizat cu Belgia, scor 0-0, într-un meci la care Istvan Kovacs a fost arbitru de rezervă.

Maroc a încheiat grupa pe primul loc, cu 7 puncte (prima calificare în optimi din 1986 încoace), iar pe doi a terminat Croaţia, cu 5 puncte.

Belgia s-a clasat pe locuul trei, cu patru puncte, şi este eliminată din competiţie, la fel ca ultima clasată, Canada, care nu a obţinut niciun punct.

