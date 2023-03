Seară de vis pentru Maroc: Leii din Atlas au bătut Brazilia pentru prima dată în istoria lor! Bucurie de nedescris la Tanger VIDEO

Reprezentativa Marocului a învins, sâmbătă seară, cu scorul de 2-1, selecţionata Braziliei, într-un meci amical disputat în Tanger.

Pentru Maroc au marcat Sofiane Boufal (29) şi Abelhamid Sabiri (78).

Golul Braziliei a fost înscris de Casemiro, în minutul 68.

La partida disputată la Tanger au asistat aproximativ 65.000 de spectatori.

Pentru marocani este o continuare a rezultatelor fenomenale de la Cupa Mondială, când au ajuns până în semifinale.

