Milioane de clienti ai lantului de hoteluri Marriott au dat compania in judecata pentru furtul datelor personale

Martin Bryant, fondatorul firmei de consultanta in domeniul tehnologiei si media Big Revolution, reprezinta clientii domiciliati in Anglia si Tara Galilor, dupa ce datele a peste 300 de milioane de clienti, inclusiv detalii referitoare la pasapoarte si carti de credit, au fost furate din baza de date globala a Marriott, in perioada 2014-2018."Sper ca acest caz va atrage atentia asupra valorii datelor personale, va rezulta cu despagubiri corecte o va servi ca un avertisment pentru alti detinatori de date ca trebuie sa pastreze responsabil datele noastre", a afirmat Martin Bryant intr-un comunicat.Procesul, care solicita despagubiri nespecificare pentru pierderea datelor personale, include in mod automat oaspetii care au facut rezervari la unul dintre fostele hoteluri Starwood, inclusiv la hotelurile Sheraton Hotels & Resorts si St. Regis, inainte de 10 septembrie 2018.Bryant este reprezentat de firma de avocatura Hausfeld, iar cazul este finantat de Harbour Litigation.Un purtator de cuvant al Marriott a spus: "Nu avem un comentariu in acest moment".Datele a circa 7 milioane de oaspeti britanici au fost compromise de atacul cibernetic, potrivit UK Information Commissioner's Office (ICO), care a propus anul trecut ca Marriott sa fie amendata cu 99,2 milioane de lire ssterline (133 milioane dolari).Marriott a anuntat in 2018 ca hackerii au accesat baza de date cu rezervari ale hotelurilor Starwood si a anuntat FBI . In decurs de cateva ore, avocatii au intentat un proces la un tribunal federal din Maryland, iar altii le-au urmat exemplul in Statele Unite si Canada Procesul colectiv din Londra a fost intentat la Inalta Curte, dupa o decizie a Curtii de Apel din octombrie anul trecut care a permis un proces similar impotriva Google , in legatura cu urmarirea ilegala a utilizatorilor de iPhone-uri in 2011 si 2012, prin intermediul cookie-urilor tertilor.