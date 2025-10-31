Precizările Jandarmeriei, după amenda dată organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv: „Agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii”

Marş cu câteva mii de oameni în Bucureşti, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv FOTO Teodor Bobei/Ziare.com

Jandarmeria Română a transmis un comunicat oficial după ce Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a victimelor tragediei din Clubul Colectiv, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru depășirea orei de desfășurare a evenimentului. Instituția precizează că respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunările publice, mai ales la cele comemorative.

„Efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor”, se arată în comunicat.

”Jandarmeria Română respectă şi protejează dreptul cetăţenilor de a participa la adunările publice, mai ales când este vorba de adunări comemorative, aşa cum a fost cazul evenimentului de ieri. În acest sens, efectuăm constant activităţi de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilităţi de îmbunătăţire a relaţionării în astfel de situaţii, scopul fiind respectarea legii şi protejarea oamenilor. Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică”, explică Jandarmeria într-un comunicat transmis vineri.

Totuși, instituția recunoaște că „agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din Clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic”.

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a anunțat că a dispus verificări urgente pentru a analiza dacă amenda a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii.

Jandarmeria subliniază că a fost și rămâne alături de cei afectați de tragedia Colectiv: „De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”.

Instituția garantează că, în urma verificărilor, vor fi luate toate măsurile legale necesare, „în spiritul respectării legii, al echității și al respectului față de cetățeni”.

De ce s-a aplicat amenda

ONG-ul Corupţia Ucide a anunţat joi seară că organizatorul comemorării de la Colectiv, activistul Marian Rădună, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestaţia a depăşit ora 23:00, oră stipulată în protocolul în baza căruia a fost aprobată desfăşurarea evenimentului, deşi potrivit Legii 60/1991, pentru comemorări, nu ai obligaţia să notifici autorităţile, cu atât mai puţin să închei un protocol.

În timp ce câteva zeci de oameni mai aprindeau lumânări în fața fostului club, Rădună a fost oprit de jandarmi și informat că evenimentul trebuia să se încheie.

Marșul, la care au participat câteva sute de persoane, a pornit de la Universitate și s-a încheiat în Piața Bucur, la locul tragediei. Participanții au purtat pancarte și mesaje care aminteau că, la zece ani de la noaptea de 30 octombrie 2015, „nimeni nu a plătit” pentru moartea celor 65 de tineri și pentru suferința celor care au supraviețuit. În fața fostului club, oamenii au aprins lumânări și au păstrat momente de tăcere.

La scurt timp după ora 23:00, Jandarmeria a decis să încheie evenimentul. În imaginile publicate ulterior pe Facebook de Marian Rădună, se vede cum jandarmii îl amendează pentru că adunarea ar fi depășit ora-limită stabilită. Potrivit procesului-verbal, organizatorul nu ar fi luat măsuri pentru încheierea adunării publice.

„Domnul constatator de la Jandarmerie nici măcar nu cunoaște legea. În momentul în care am ajuns la Colectiv, evenimentul meu se încheiase”, a declarat Rădună pentru HotNews.ro, explicând că evenimentul fusese notificat oficial și că se desfășurase pe baza a două protocoale distincte: unul pentru marș și altul pentru comemorarea de la fostul club.

El invocă articolul 3 din Legea 60/1991 privind organizarea adunărilor publice, care prevede că acțiunile comemorative nu trebuie notificate autorităților și nu au o limită orară. „Legea 60, articolul 3, spune foarte clar că nici măcar nu se notifică comemorările, noi putem să stăm foarte bine toată noaptea pe acolo. Domnul agent constatator nu a ascultat nicio explicație. Le-am spus că sunt într-o eroare înainte să semneze procesul-verbal”, a precizat Rădună.

