Ciocniri violente la marșul LGBT din Belgrad. Mai mulți polițiști au fost răniți și zeci de protestatari, reținuți VIDEO

Mii de membri ai comunităţii LGBTQ au defilat sâmbătă, 17 septembrie, la Belgrad sub înaltă protecţie poliţienească, în pofida interzicerii acestui marş Europride de către autorităţi, care au reţinut zeci de de persoane, relatează AFP.

Evenimentul este organizat în fiecare an într-un oraș european diferit.

Ministerul sârb de Interne interzisese marşul marţi, invocând motive de securitate, în timp ce grupuri de extremă-dreaptă ameninţau să-şi organizeze propriile lor manifestaţii după o serie de demonstraţii împotriva paradei în capitală.

În pofida interdicţiei, manifestanţii au putut parcurge câteva sute de metri pe ploaie, între Consiliul Constituţional şi un parc din apropiere, adică un traseu mult mai scurt în raport cu cel al marşului prevăzut iniţial.

Importante forţe de poliţie antirevoltă au fost desfăşurate în jurul manifestanţilor şi au respins mici grupuri de contramanifestanţi care agitau cruci şi însemne religioase.

Ministerul de Interne interzisese de asemenea orice contramanifestaţie, dar pe forumuri de discuţii ale extremei drepte,unii utilizatori declaraseră că vor protesta împotriva marşului.

Conform canalului de televiziune N1, ciocniri au avut loc între poliţie şi contramanifestanţi, ultimii lansând grenade fumigene împotriva forţelor de ordine, ale căror câteva vehicule au fost avariate.

Premierul Ana Brnabic a anunțat că poliţiştii au intrat în conflict cu mai multe persoane care au încercat să perturbe marşul. Zece ofiţeri de poliţie au fost uşor răniţi, cinci maşini de poliţie au fost avariate şi 64 de protestatari au fost arestaţi, relatează Reuters.

