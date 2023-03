Bucuria de nedescris a ucrainencei care a câștigat primul titlu WTA după o finală cu o rusoaică VIDEO

Rusoaica Varvara Graceva (88 WTA) şi ucraineanca Marta Kostiuk (52 WTA) și-au disputat finala turneului WTA 250 de la Austin (Texas), dotat cu premii totale de 259.303 dolari.

Victoria a revenit ucrainencei Marta Kostiuk, care s-a impus cu 6-3, 7-5, după un meci de o oră și 32 de minute.

Marta Kostiuk și-a trecut astfel în cont primul său trofeu WTA, plângând de bucurie la final, cu atât mai mult cu cât a învins în finală o jucătoare din Rusia.

MARTA'S MOMENT ♥️@marta_kostyuk has won her maiden Hologic WTA Tour title in Austin 🏆#ATXOpen pic.twitter.com/jxK6bQAEOx