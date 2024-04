"Este ireal!" Partidă memorabilă la Stuttgart: jucătoarea care a salvat cinci mingi de meci

Partidă memorabilă la Stuttgart, în ultima optime de finală a turneului din Germania. Marta Kostyuk (Ucraina) a salvat cinci mingi de meci în setul al treilea al partidei cu Qinwen Zheng, locul 7 WTA.

Kostyuk (locul 27 WTA) s-a impus cu 6-2, 4-6, 7-5 într-o partidă terminată aproape de miezul nopții.

În decisiv, Zheng a condus cu 5-4 și a avut cinci mingi de meci, însă Kostyuk s-a opus de fiecare dată cu succes.

"Este ireal! Acest meci e mai bun ca orice film. Dar e un meci de vise rele pentru jucătoarea care a pierdut", a comentat Alexandra Dulgheru.

Kostyuk va juca împotriva americancei Cori Gauff în sferturi.

5 Match Points SAVED 😮

Kostyuk breaks back for 5-5 in the final set!#PorscheTennis pic.twitter.com/AehUyyKf4n