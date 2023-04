Tenismena care nu s-a putut abține la meciul Ucrainei din Billie Jean King Cup. Ce s-a întâmplat la intonarea imnului VIDEO

Meciul Ucraina - Cehia din play-off-ul de calificare la turneul final din Billie Jean King Cup, fosta Fed Cup, a început cu un moment emoționant, la intonarea imnurilor.

Astfel, înainte de prima partidă a confruntării care are loc în Turcia, în Antalya, ucraineanca Marta Kostyuk, nu s-a putut abține și a plâns în hohote în momentul în care s-a cântat imnul Ucrainei.

Marta Kostyuk, una dintre cele mai aprige contestatare ale războiului pornit de Rusia, a fost învinsă însă ulterior de cehoaica Marketa Vondrousova, scor 6-2, 6-1.

😢 Marta Kostyuk during the Ukrainian national anthem... "...And we too shall rule, brothers, in a free land of our own. Souls and bodies we'll lay down, all for our freedom"

🇺🇦🇨🇿 #BJKCup Ukraine - Czechia 🎾

📹 Sport 1 pic.twitter.com/Wys6jnEsrX