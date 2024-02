Meciul din turul secund de la WTA Doha dintre Marta Kostyuk (29 WTA) și Anastasia Pavliucenkova (32 wta) a fost marcat de un gest neașteptat al jucătoarei din Ucraina.

Astfel, după ce făcut 1-2 pe tabelă, în primul set, cu un ”as”, Marta Kostyuk n-a mai continuat meciul, retrăgându-se fără ca vreo problemă medicală să fie vizibilă.

Opțiunea Martei Kostyuk poate fi pusă însă și pe seama dușmăniei existente în circuitul WTA între ucrainence și rusoaice. De altfel, de la începutul războiului, Kostyuk a fost una dintre cele mai puternice voci care au condamnat agresiunea Rusiei și lipsa de reacție a tenismenelor din această țară.

Unfortunate circumstances in Doha as Marta Kostyuk was forced to retire down 1-2* due to health issues, and Anastasia Pavlyuchenkova advances into the third round as a result.

Not the way Nastia would have wanted to earn the win, wishing Marta a speedy recovery! pic.twitter.com/MCyiZYOUVV