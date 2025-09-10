Dezvăluire epocală. NASA a descoperit, după 30 de ani, cel mai clar semn de viață pe Marte FOTO

NASA a anunțat miercuri, 10 septembrie, descoperirea a ceea ce consideră a fi viață microbiană străveche pe Marte. Noul administrator al agenției spațiale, Sean Duffy, a declarat că o mostră colectată de roverul Perseverance a fost declarată „cel mai clar semn de viață” găsit vreodată pe Planeta Roșie, scrie Daily Mail.

Administratorul asociat al NASA, Nicky Fox, a declarat într-o conferință de presă, ținută miercuri, că „acesta este genul de semnătură pe care am vedea-o ca fiind produsă de ceva biologic”.

Mai exact, cercetătorii au analizat pete neobișnuite și forme asemănătoare semințelor în rocile marțiene antice, care ar putea indica existența unor forme de viață minuscule în trecutul îndepărtat.

After a year of scientific scrutiny, a rock sample collected by the Perseverance rover has been confirmed to contain a potential biosignature. The sample is the best candidate so far to provide evidence of ancient microbial life on Mars. https://t.co/0BAO1dhMG8 pic.twitter.com/JsOXgrNDmY — NASA Mars (@NASAMars) September 10, 2025

Aceste caracteristici, poreclite „semințe de mac” și „pete de leopard”, au fost observate în roci asemănătoare noroiului din Neretva Vallis, parte a craterului Jezero, unde a existat un râu cu miliarde de ani în urmă.

Omul de știință Joel Hurowitz a dezvăluit cum aceste semnături minuscule găsite în crater au indicat existența vieții pe Marte cu mult înainte ca majoritatea organismelor să apară pe Pământ.

Deși descoperirile au fost discutate timp de luni de zile, Hurowitz a remarcat că oamenii de știință trebuie să adune mai multe date din Neretva Vallis și să confirme rezultatele cu alți cercetători înainte de a lansa concluzia că aceasta ar putea fi viață marțiană.

„Suntem aici pentru a spune că este interesant și vrem să împărtășim această veste. Ar putea fi foarte real”, a continuat Duffy.

Every discovery on Mars brings us closer to our next giant leap with #Artemis. Perseverance’s “Sapphire Canyon” sample may hold signs of ancient microbial life, collected from a river-carved valley rich in organics and key elements. 🔗 https://t.co/Zh8N7C70lr pic.twitter.com/1oyPRxdipi — NASA Science (@NASAScience_) September 10, 2025

Instrumentele roverului au detectat substanțe chimice precum fierul și fosforul în aceste pete, care se pot forma atunci când microbii minusculi descompun materia organică, un semn al vieții aici pe Pământ.

Robotul NASA transmite imagini înapoi pe Pământ din 2021, dezvăluind solide cristaline rămase de la apa care curge la suprafață și o zonă roșiatică ce conținea compuși organici și o sursă de energie pentru ceea ce ar fi putut fi viață microbiană.

Perseverance a colectat noile roci care dovedesc viața pe 21 iulie 2024, în timp ce explora marginea nordică a văii Neretva, vechea vale a râului formată acum aproximativ 3,7 miliarde de ani.

Oamenii de știință au observat structurile asemănătoare venelor pe toată suprafața marțiană, descoperind că erau sulfat de calciu alb.

Solidele cristaline de pe suprafața marțiană sunt depozite de apă dură lăsate în urmă de apele subterane antice care curg prin peisajul acum prăfuit.

Între aceste vene se aflau benzi de material cu o culoare roșiatică care sugerează prezența hematitului, unul dintre mineralele care-i conferă lui Marte nuanța sa ruginie distinctivă.

Duffy a menționat că anunțul de miercuri a fost punctul culminant al a 30 de ani de cercetare pe Planeta Roșie.

El a adăugat că cele mai recente descoperiri au trecut printr-un proces de evaluare inter pares, la fel ca studiile științifice din toate domeniile, ceea ce a dovedit că probele au probabil o origine biologică.

Când a fost întrebat dacă NASA intenționează să recupereze potențialele mostre organice de pe Marte, Duffy a spus că agenția spațială încă analizează cum și când ar putea aduce rocile înapoi pe Pământ, adăugând că „vom analiza bugetele noastre”.

Noul administrator numit de președintele Trump a remarcat că „președintele iubește spațiu” și crede că NASA are banii necesari pentru a-și finaliza misiunea, care se concentrează acum pe misiuni cu echipaj uman în spațiu.

Duffy a menționat că misiunea agenției spațiale va fi „puțin mai concentrată”, dar s-a simțit confortabil să ceară Casei Albe mai multe fonduri dacă ar fi nevoie pentru a confirma descoperirile de pe Marte.

„Niciun moment această administrație nu a spus «nu ne pasă de mostre»”, a adăugat Fox, abordând întrebări despre prioritățile în schimbare ale NASA în ceea ce privește explorarea planetei Marte.

Anterior, administrația Trump eliminase misiunea de recuperare a mostrelor de pe Marte din propunerea sa de buget pentru NASA.

Aceasta făcea parte din cele 6 miliarde de dolari care fuseseră reduse din viitorul buget al NASA în propunerea din mai către Congres, chiar dacă studiul în curs privind mostrele costase deja miliarde.

Duffy a spus că NASA caută acum o modalitate mai rapidă și mai rentabilă de a recupera mostrele de pe Perseverance pentru examinare.

În ceea ce privește viitoarele misiuni spațiale ale NASA, Duffy a dezvăluit că patru astronauți vor înconjura Luna „la începutul anului viitor” ca parte a misiunii lunare Artemis II.

„Ne întoarcem pe Lună”, a declarat administratorul.

Duffy a adăugat că „la aproximativ un an și jumătate” după misiunea Artemis II, misiunea de astronauți Artemis III va ateriza și va stabili o „prezență pe termen lung a vieții pe Lună, condusă de America”.

Noul lider al NASA a continuat spunând că ceea ce vor învăța astronauții din misiunile reînnoite pe Lună va ajuta în eforturile viitoare de a „pune cizme americane pe Marte”.

