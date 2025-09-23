"NATO este angajată ferm în apărarea României". Mesajul transmis de purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

Veștile bune pentru români vin de la Bruxelles. „NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic”, a declarat Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa.

După cel mai grav incident de securitate aeriană din această toamnă, în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, NATO a anunțat consolidarea posturii de apărare pe flancul estic. Secretarul general Mark Rutte a declarat vineri, 12 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă la sediul Alianței din Bruxelles, că a fost activată o nouă misiune regională: „Eastern Sentry” (Santinela din Est).

Martin O’Donnell a vorbit și el, pentru stirileprotv.ro, despre Santinela din Est.

"Desigur, secretarul general și șeful meu, generalul Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, au anunțat-o acum două săptămâni, în urma incidentelor din Polonia.

Santinela din Est este o nouă activitate de vigilență care încearcă să fie atât flexibilă, cât și agilă. Și, bineînțeles, în timp ce urgența existentă atunci când a fost înființată a implicat un incident care a avut loc în Polonia, Sackyer și secretarul general și întregul NATO văd foarte mult acest lucru ca o activitate a întregului flanc estic.

Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că noi considerăm că acest lucru cuprinde zona din nordul îndepărtat până la Marea Neagră. Deci, desigur, asta include România. În ceea ce privește capacitățile suplimentare, o serie de națiuni s-au prezentat deja și au oferit capacități suplimentare, suplimentare față de ceea ce NATO are deja la dispoziție sau față de ceea ce națiunile au deja la dispoziție. Iar utilizarea acestor capacități este încă în curs de desfășurare. Desigur, Franța a fost prima care și-a anunțat contribuțiile.

Aceste capabilități au ajuns în Polonia. Dar aceste capabilități și orice capabilitate aflată sub controlul lui SACEUR (Supreme Allied Commander Europe), sub controlul generalului Grinkewich, are capacitatea de a fi trimisă oriunde de-a lungul teritoriului aliat. Asta include, în foarte mare măsură, România. Așadar, deși o forță poate fi desfășurată într-o țară, ar fi naiv sau incorect să credem că nu poate fi desfășurată într-o altă țară foarte, foarte rapid în caz de nevoie.

Și am văzut acest lucru recent în cazul situației din Polonia, de fapt, când aeronavele au răspuns din Estonia. Și ați văzut acest lucru în incidentul recent al MiG-urilor care au zburat în Estonia, când ați văzut aeronave finlandeze, suedeze și italiene care au răspuns.

Așadar, au fost avioane din trei țări care au răspuns la un incident al unei țări. Așadar, în orice moment, toate aceste mijloace pot fi puse la dispoziție de NATO și de națiuni pentru a face față oricărei amenințări potențiale care ne poate afecta", a declarat purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa.

Martin O’Donnell a vorbit și despre drona rusească ce a violat spațiul aerian al României și i-a asigurat pe români că NATO e aici pentru ei.

"Cred că fiecare caz trebuie analizat pe baza propriilor circumstanțe. Și există o mulțime de factori care intră în calcul. Este foarte dificil pentru mine să... să mă uit la fiecare caz în parte. Cred că ceea ce ar trebui să știe oamenii din România este că NATO este absolut angajată față de securitatea și apărarea lor. Știu că Comandantul Suprem al Forțelor Aliate, știu că oamenii de aici de la sediul NATO sunt în contact regulat cu țara dumneavoastră și vor continua să fie astfel", a explicat el.

