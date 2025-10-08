Regizorul premiat cu Oscar care ar fi putut deveni preot în tinerețe. "M-am comportat urât și l-au chemat pe tata să mă ia de acolo" VIDEO

Regizorul premiat cu Oscar care ar fi putut deveni preot în tinerețe Foto Hepta

Marele regizor a dezvăluit recent că, în tinerețe, s-a pregătit pentru preoție, până când a fost dat afară pentru comportament necorespunzător.

„Domnul Scorsese”, o nouă serie documentară, explorează viața și realizările cineastului și prezintă ascensiunea sa până la a deveni regizorul premiat cu Oscar, care a creat filme clasice precum „Taurii furioși”, „Taxi Driver” și „Băieții buni”. Un articol din Variety citează un moment din serie în care acesta vorbește despre un moment din copilăria sa în care ar fi putut alege o altă cale, relatează NME.

Crescut catolic, Scorsese a participat la slujba de la Catedrala Sf. Patrick din New York de la o vârstă fragedă, iar credința sa l-a inspirat să înceapă studiile pentru preoție.

„Exista un seminar pregătitor, undeva pe strada 85. M-am descurcat bine în primele luni, dar s-a întâmplat ceva”, a spus el.

Deși Scorsese nu a specificat incidentul, el a explicat: „Am început să realizez că lumea se schimbă. Era rock and roll-ul de la începuturi, iar lumea veche se stingea. Am devenit conștient de viața din jurul meu. Să te îndrăgostești sau să fii atras de fete, nu că te comporți conform acestui lucru, dar existau aceste sentimente și mi-am dat seama brusc că este mult mai complicat de atât. Nu te poți închide în tine însuți.”

El a concluzionat: „Ideea de preoție, să te dedici altora, de fapt, despre asta este vorba. Mi-am dat seama că nu aparțin acelei chemări. Și am încercat să rămân, dar l-au adus pe tatăl meu acolo și i-au spus: «Scoate-l de aici». Pentru că m-am comportat urât.”

Deși este cunoscut mai ales pentru filmele sale despre lumea crimei organizate, Martin Scorsese a regizat și câteva povești religioase. În 1988, a realizat „Ultima ispită a lui Hristos”, o reprezentare a luptelor personale imaginare ale lui Iisus (cu Willem Dafoe), care a atras critici din partea grupurilor creștine de la acea vreme.

De asemenea, a realizat „Kundun” în 1997, bazat pe viața celui de-al 14-lea Dalai Lama, și „Tăcerea” în 2016, despre căutarea unui preot iezuit dispărut.

