Martina Navratilova dă de pământ cu șefii WTA: ”E timpul pentru o nouă femeie”

Martina Navratilova, o legendă a tenisului feminin, crede că Steve Simon are puţine şanse să rămână în fruntea WTA după modul în care a fost organizat Turneul Campioanelor de la Cancun şi că a sosit timpul ca o nouă femeie să preia conducerea circuitului feminin, transmite Reuters.

Simon conduce de opt ani WTA ca preşedinte şi director executiv, dar recent a intrat în colimatorul criticilor din partea jucătoarelor şi nu în ultimul rând pentru decizia de a organiza Turneul Campioanelor în aer liber în staţiunea mexicană Cancun.

''Poate că este timpul pentru o nouă conducere. Pentru mine personal, aceasta fiind o asociaţie de jucătoare, am fost implicată atât de mult timp de la început, dar am avut doar două femei în fruntea acesteia. Cred că este timpul, să sperăm, când avem un nou lider, să fie o femeie. Sunt multe dintre ele care sunt calificate pentru job. Îi va fi greu lui Steve să continue, pentru că totul are acum o altă direcţie'', a declarat Navratilova, de 18 ori campioană de Grand Slam, pentru canalul Amazon Prime.

Cancun a fost desemnat cu mai puţin de două luni în urmă ca loc de desfăşurare a finalelor WTA cu premii de 9 milioane de dolari, Turneu al Campioanelor care reuneşte cei mai bune opt jucătoare de simplu şi cele mai bune opt perechi de dublu.

Numărul unu mondial, belarusa Arina Sabalenka, a criticat WTA din cauza condiţiilor în care se prezenta terenul după ziua de deschidere a meciurilor din grupe şi a spus că se simte ''nerespectată'' din cauza standardului de organizare al prestigiosului eveniment.

Turneul trebuia să se încheie pe 5 noiembrie, dar ploaia şi vântul puternic au făcut ca semifinala dintre Iga Swiatek şi Sabalenka să nu se încheie până în acea zi, finala fiind programată pentru luni.

''Jucătoarele s-au adaptat, a trebuit. Dar să vii la Cancun în sezonul ploios? Nu poţi spera că nu va ploua la evenimentul principal pentru circuitul WTA. Trebuie să-ţi asumi deciziile proaste pe care le-ai luat şi să faci nişte alegeri după aceea... A existat o succesiune de decizii proaste. În cele din urmă, Steve Simon a fost şeful timp de opt ani şi iată-ne'', a afirmat Navratilova.

Într-o scrisoare către jucătoare, transmisă presei săptămâna trecută, Simon a spus că selecţia târzie a oraşului Cancun pentru a găzdui turneul principal ''s-a bazat pe o serie de factori complicaţi''. El a spus că WTA şi-a acceptat responsabilitatea pentru condiţiile proaste şi a semnalat schimbări în funcţionarea turneului după o serie de alte plângeri din partea jucătoarelor de top cu privire la modul în care sunt tratate.

WTA a precizat vineri într-o declaraţie pentru Reuters că va continua să asculte jucătoarele despre direcţia pe care ar trebui să o ia Turneul Campioanelor.

Americanul Steve Simon a fost numit preşedinte şi directorul executiv al WTA în octombrie 2015, după demisia canadiencei Stacey Allaster, de la finalul lunii septembrie.

