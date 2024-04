Jucătorul argentinian de tenis Mariano Navone şi jucătorul maghiar Marton Fucsovics s-au calificat sâmbătă în finala turneului ATP 250 Ţiriac Open, de la Bucureşti.

Argentinianul Mariano Navone (23 de ani, locul 52 ATP), favoritul numărul 5 al turneului, l-a învins în semifinale pe francezul Gregoire Barrere (30 de ani, locul 128 ATP). Navone s-a impus după o oră şi 36 de minute de joc, în două seturi, 6-3, 6-4.

În finală, Navone îl va înfrunta pe maghiarul Marton Fucsovic (32 de ani, locul 82 ATP), care l-a întrecut într-o oră şi 24 de minute pe chilianul Alejandro Tabilo (26 de ani, locul 41 ATP), favoritul numărul 4, în două seturi, scor 6-4, 6-4.

Marton Fucsovic va juca astfel prima sa finală din 2021 încoace, el trecând pe parcurs și de olandezul Griekspoor, cap de serie 2 la Țiriac Open.

Marton's moment! 🇭🇺

Fucsovics books his first clay final since 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ with 6-4, 6-4 against Tabilo #TiriacOpen pic.twitter.com/yx1jIACGzD