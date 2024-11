Carmen Grebenișan, mărturisiri despre suferința din relația cu Alex Militaru. A dezvăluit abia acum de ce au divorțat VIDEO

Carmen Grebenişan a fost căsătorită cu Alex Militaru, însă cei doi și-au spus „adio” chiar la trei ani după ce și-au unit destinele la starea civilă.

Carmen Grebenişan a trecut prin multe momente grele în relația pe care a avut-o cu Alex Militaru, care i-a fost și soț. Influencerița lasă de înțeles că fostul soț a înșelat-o și a trădat-o, acestea fiind, de altfel, și lucrurile peste care nu poate trece într-o relație.

De asemenea, pentru că a suferit atât de mult în cei câțiva ani de relație, fosta concurentă a decis să vorbească despre toate aceste lucruri pentru a fi un exemplu și pentru alte femei.

„Trădarea și minciuna (n.red. au durut-o cel mai tare). Mai tare ca asta nu cred că poate să doară ceva, mai ales că orice tip de greșeală faci într-o relație, știi că sunt greșeli neintenționate sau comportamentale, nu principiale. Sunt tipuri și tipuri de greșeli, iar unele cântăresc mai mult, după părerea mea.

Rupturile acolo încep, de fapt. Sunt genul de persoană căreia îi place să ia lucrurile de la zero. Multe femei spun: ‘toți bărbații sunt la fel, toți mint, toți înșală’. Nu vreau să cred chestia asta. Sunt sigură că nu e așa, chiar dacă am trecut prin asta, am trecut de mai multe ori prin asta.”, a declarat Carmen Grebenișan în cadrul unui podcast. Carmen și Alex s-au căsătorit civil în 2021 și au divorțat în 2024.

Carmen Grebenişan, performanță la „Asia Express” și „Survivor”

Carmen Grebenișan este o cunoscută influenceriță și creatoare de conținut din România. Ea a câștigat popularitate prin activitatea sa pe rețelele sociale, în special pe Instagram, unde postează frecvent despre modă, frumusețe, stil de viață și călătorii.

Carmen a participat la diverse emisiuni de televiziune, inclusiv la reality show-ul "Asia Express", unde și-a demonstrat abilitățile de competitoare și a câștigat și mai multă vizibilitate publică.

Carmen Grebenișan a fost și concurentă în emisiunea Survivor România. Participarea ei în acest reality show a adus-o în atenția publicului datorită abilităților ei de supraviețuire, rezistenței fizice și mentale, precum și pentru strategia pe care a aplicat-o în competițiile intense ale show-ului.

