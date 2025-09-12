A murit Maru, cea mai populară pisică de pe internet. "Citesc și plâng/A fost pisica mea preferată" VIDEO FOTO

Maru, o pisică ce a doborât recorduri și care a cucerit internetul înghesuindu-se în spații mici, a murit la 18 ani de cancer pulmonar, anunță guinnessworldrecords.com.

Pisica Scottish Fold, al cărui nume de traduce cu „Rotund”, trăia în Japonia alături de stăpânii săi și deținea, la un moment dat, recordul pentru cele mai multe vizualizări ale unui animal pe YouTube. La 22 septembrie 2016, videoclipurile sale fuseseră vizionate de peste 325 de milioane de ori.

Deși este posibil să fi pierdut recordul în fața altor animale amuzante, și-a menținut o comunitate fidelă de urmăritori pe canalul său de YouTube, Mugumogu.

Maru, the internet’s beloved box-loving cat, has died aged 18 after a short illness, his owners announced earlier this week 🙏 😿 Maru rose to fame in 2008 when clips of him diving into cardboard boxes went viral. In 2016 he won the Guinness World Record for “most views for an… pic.twitter.com/Xaf9VhvQ4h — Cats and Kittens (@catsnkittys) September 11, 2025

Videoclipurile precum cel cu felina care își sărbătorește cea de-a 18-a aniversare acum câteva luni, sau dormind pe canapea, purtând costume mici și îndesându-și corpul în boluri, cutii și diverse alte spații înguste, au atras în mod regulat milioane de vizualizări.

Kaoru Ishikawa, arbitru la Guinness World Records, a declarat că proprietarul lui Maru pur și simplu documenta creșterea acestuia prin fotografii și videoclipuri și, din greșeală, și-a transformat animalul de companie într-o senzație pe internet.

În timp ce primele câteva videoclipuri au avut relativ puține vizualizări, a noua încărcare, în care clipurile cu Maru săreau în cutii mici de carton și i se lăsau picioarele afară, au devenit virale.

Kaoru a spus: „Proprietarul a fost inițial surprins și speriat de atenția pe care o primea Maru, dar a fost ușurat de pozitivitatea copleșitoare din comentarii.”

„Proprietarul lui Maru atribuie acest succes capacității lui Maru de a încăpea în cutii mici de carton și pasiunii sale pentru leagănul din sufragerie.

„În plus, este foarte drăguț.”

Maru a devenit un nume cunoscut pe YouTube, dar faima nu i s-a urcat niciodată la cap.

O declarație de pe canalul de YouTube al lui Maru spunea că acesta „a ajuns în rai” sâmbătă, 6 septembrie.

Stăpânii săi iubitori au adăugat că se simțea rău recent și că își pierduse pofta de mâncare.

L-au dus la un spital de animale, i s-au făcut teste și, din păcate, s-a descoperit că avea o tumoare.

A fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, un tip comun de cancer pulmonar, iar starea lui s-a deteriorat rapid.

Declarația spunea: „Maru era o pisică relaxată și calmă, dar în ultimul moment a luat-o la fugă... Vă mulțumesc că l-ați susținut pe Maru până la sfârșit.”

Fanii și-au exprimat condoleanțe.

Unul dintre ei a scris: „A adus multă fericire atâtor oameni din întreaga lume și sunt sigur că și mai mult stăpânului său. Odihnească-se în pace.”

„Pare atât de nebunesc că atunci când citesc asta despre o pisică pe care nu am întâlnit-o niciodată, mă face să plâng”, a mărturisit un altul.

În timp ce un al treilea a scris: „Acesta este primul meu comentariu pe YouTube. A fost pisica mea preferată. Nu mă pot opri din plâns. Mulțumesc, Maru.”

Odihnește-te în pace, Maru. Vei fi mereu o vedetă.

