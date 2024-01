Unde și-a sărbătorit Cătălin Măruță ziua de naștere. Surpriza pusă la cale de Andra FOTO

Cătălin Măruță a împlinit 46 de ani, iar soția sa Andra a ținut să-i facă o surpriză, alegând un loc deosebit pentru a-l serba pe simpaticul prezentator de la Pro TV.

Artista l-a dus într-unul dintre cele mai frumoase și relaxante locuri, aproape de București, Casa Timiș.

Aici, cei doi alături de copiii lor s-au bucurat de un peisaj deosebit, de aer curat, mâncare bună, relaxare, saună, dar și de surprize din partea reprezentanților resortului. Aceștia i-au făcut cadou tort și șampanie.

”În ziua în care împlinești 46 de ani, îți doresc să fii mereu înconjurat de dragoste, sănătate și fericire. Te iubesc enorm și sunt mândră de omul minunat care ai devenit în anii aceștia, de când te-am cunoscut. La mulți ani!”, a scris Andra pe Facebook.

”Ultimul an a trecut cu o viteză uimitoare și am rămas cu multe amintiri frumoase! La 46 de ani, simt că pot privi cu aceeași bucurie și spre trecut și spre viitor. Am sentimentul că am făcut mereu tot ce am putut și cu cele mai bune intenții, iar viitorul sper ca va fi la fel de interesant. Cu fiecare an care trece, sunt din ce in ce mai convins că lucrurile simple sunt cele care contează cel mai mult: timp cu familia, sănătate, motive să râzi, dimineți în care timpul nu prea contează și îi ai aproape doar pe cei dragi”, a punctat și Măruță pe Instagram.