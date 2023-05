Filmul care a generat venituri de 114 milioane de dolari în primul weekend

Filmul Marvel "Guardians of the Galaxy Vol. 3" a debutat în fruntea box office-ului nord-american generând venituri de 114 milioane de dolari în primul weekend.

Această estimare, mult inferioară weekendului de debut al altui film Marvel, "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" (187 de milioane de dolari), rămâne "excelentă pentru o continuare Marvel", potrivit analistului David A. Gross.

Filmul spune povestea mercenarilor intergalactici Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper şi Vin Diesel.

Gardienii detronează astfel "Super Mario Bros. Movie", inspirat de jocul cu acelaşi nume, care a coborât pe locul doi cu încasări de 18,6 milioane de dolari.

Pe locul trei este filmul "Evil Dead Rise" (5,7 milioane de dolari), cu actriţele Lily Sullivan şi Alyssa Sutherland în rolurile a două surori ce luptă cu creaturi demonice.

Poziţia a patra este ocupată de "Are you there God? It's me, Margaret", 3,4 milioane de dolari, comedie dramatică despre adolescenţă, adaptată după un clasic al literaturii semnat de Judy Blume.

Comedia romantică "Love Again", cu Priyanka Chopra Jonas şi Sam Heughan în rolurile principale, a generat venituri de 2,4 milioane de dolari.

Top 10 este completat de: "John Wick: Chapter 4" (2,4 milioane de dolari), "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" (1,5 milioane de dolari), "Air" (1,4 milioane de dolari), "The Covenant" (1,2 milioane de dolari), "Sisu" (1 milion de dolari).