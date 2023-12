Lovitură pentru fanii unei serii de mare succes de la Hollywood

Actorul Jonathan Majors, vedetă în ascensiune la Hollywood, a fost condamnat luni pentru agresarea unei foste iubite, la finalul unui proces de la New York care îi va costa rolul ca personaj negativ în filmele Marvel, a anunţat presa americană şi o sursă apropiată cazului.

Actorul în vârstă de 34 de ani, care a jucat în "Creed III" şi care l-a interpretat pe Kang în seria Marvel Studios (Disney), a fost găsit vinovat de agresiune de gradul trei şi de hărţuire de un juriu format din şase persoane. El a fost achitat pentru alte două acuzaţii.

Sentinţa sa, care ar putea fi de până la un an de închisoare, va fi pronunţată în 6 februarie. Însă franciza Marvel a decis deja să nu mai lucreze cu actorul, a anunţat presa americană, iar o sursă apropiată cazului a confirmat acest lucru pentru AFP.

Actorul fusese arestat la 25 martie după o ceartă într-o maşină cu fosta sa iubită, Grace Jabbari, care a depus mărturie în timpul procesului la tribunalul din Manhattan.

Potrivit mărturiei sale, actorul ar fi atacat-o pentru a-şi recupera telefonul după o ceartă în maşină, apucând-o violent de braţ şi lovind-o la cap. Avocaţii lui Jonathan Majors au pledat pentru nevinovăţia totală a acestuia.

Pentru procurorul din Manhattan, Alvin Bragg, procesul a arătat că Jonathan Majors "s-a obişnuit" să exercite "presiuni psihologice şi emoţionale" asupra iubitei sale.

Lansat cu rolul din "The last black man in San Francisco" (2019), actorul a jucat şi în filmul lui Spike Lee "Da 5 Bloods" (2020), urmat de serialul HBO "Lovecraft Country" şi "Creed III", continuarea seriei "Rocky".

Apoi a păşit în universul Marvel cu serialul "Loki", şi filmul "Ant-Man and the Guepe: Quantumania"', în care a jucat rolul unui răufăcător, Kang.

Înainte de procesul său, urma să apară în două filme viitoare din franciză, "Avengers: The Kang Dinasty" şi "Avengers: Secret Wars".

