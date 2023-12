Cele mai ridicole momente de la masă în familie, de Sărbători: "O mătușa a spus că sunt șanse să fii gay dacă nu te căsătorești până la 30 de ani și nu faci copii"

Sărbătorile de iarnă sunt așteptate cu nerăbdare. Cei mai mulți adoră să pregătească preparate tradiționale specifice Crăciunului, să facă bradul, să primească daruri și să petreacă alături de cei dragi.

Mesele în familie în formula extinsă, alături de rude, nu sunt lipsite de momente tensionate.

Este tema de discuție lansată în mediul online de un tânăr exasperat de situațiile ridicole pe care le-a suportat anul acesta.

"Voi cum faceți față întâlnirilor în familie de sărbători?"

"O mătușa a spus că sunt șanse să fii gay dacă nu te căsătorești până la 30 de ani și nu faci copii.

O nașă a spus că speră că AUR să câștige alegerile la anul pentru că doar ei pot face din România o țară în care să i se întoarcă înapoi odrasla (care lucrează la corporație în vest). Și mai zicea cum Rusia e îndreptățită să atace Ucraina că prea s-a încordat vestul în pene.

După aia întrebările de rutină: tu când te însori, când faci copii, ceva comentarii legate de aspectul fizic, alte întrebări ce țin de viață intimă etc.

La voi cum e, cum faceți față fără să o luați razna?", a întrebat acesta pe Reddit.

Ads

"Ai tu bani de dar pentru nunta mea?"

Postarea a strâns peste o sută de comentarii. Unii au relatat situații asemănătoare, alții au propus soluții.

"Sarcasm e întotdeauna răspunsul.

Cazul 1: Tată: când te însori? Eu: de ce? Tată: păi vreau nepoți Eu: De unde știi că nu ai deja?

Cazul 2: Un unchi: când te însori? Eu: păi ai tu bani de dar pentru nunta mea?

Acelea au fost momentele când ambii au întrebat pentru ultima oară."

"Highlightul acestui Crăciun a fost ieri, când am ajuns la o cină în familie, 25 de persoane în total. Nașa părinților mei a considerat că e totuși oportun, fiind un cadru restrâns, să ne explice mie și partenerului meu, cu care sunt împreună de aproape 4 ani, că suntem bărbați frumoși, deștepți și că ne putem găsi câte o fată cu care să ne căsătorim și să facem copii, să avem “familii adevărate”. Bunica a întrebat-o cum e familia fiicei sale, prezentă și ea acolo, care tocmai a divorțat a doua oară, după 6 luni de căsnicie de data asta și la mai puțin de doi ani de la primul divorț. Da, bunica a ținut și ea să fie riguroasă cu datele. Mi-am cerut eu scuze în numele bunicii."

Ads

"De când a murit tata, mama mai are în proximitate doar rudele lui. Petrec Crăciunul cu familia doar pentru ea.

Fac față aprobând tot ce îmi spun rudele.

Da, o să încerc să mă mai îngraș.

Da, o să facem cununie, ca să nu mai trăim în păcat. Așteptați invitațiile alea la nuntă că sigur o să vină.

Da, o să îmi pun ulei de rozmarin în șampon ca să-mi crească părul.

Da, o să port fuste mai des.

Da, e foarte important să ținem toate pomenile.

Discuțiile despre politică le evit supunând că tot ce se întâmplă în țara asta e oribil și hai mai bine să evităm discuțiile neplăcute în ziua de Crăciun. Toți sunt de acord cu mine."

"Dar ce are dacă mănâncă dulce?"

"Da voi nu vă căsătoriți? Da nu vă luați și voi un apartament, ca oamenii? Da n-ar fi rău să faceți un copil. Da o surioară când îi faceți, că e singur? Ar fi cazul să vă gândiți și voi la o casă pe pământ. Ei, aia nu-i mașină, Bmw e mașină. Poate te încordezi și tu să-ți iei o mașină că lumea. Pian?! Mai bine îl dădeai și tu la bazin. Da ce are dacă mănâncă dulce? Și eu am mâncat dulce. Eu zic că exagerați, dar mă rog, e treaba voastră. And so on…"

Ads

"Forțează niște lacrimi și spune că ești impotent, steril, whatever.

Bate-ți joc de ei maxim și ori te vor lăsa în pace, ori nu te vor mai chema la masa de Crăciun. Sau, știi tu, fii adult și impune limite."

"Trăind în Olanda îmi place să vin de Crăciun să îmi văd părinții de sărbători, și chiar și familia mai extinsă, până bagă fiecare 2 pahare de țuică și se apucă cu "lasă că îți zic eu ce se întâmplă în Ucraina de fapt".

Primele 2-3 ore cât mâncăm e chiar frumos și cozy, după iar deraiază totul lol."

"O mantră personală: "în 3-4 ore va fi gata ... în trei ore va fi gata ... în două ore va fi gata ...". După aia câteva luni fără astfel de corvoade. Pune-o la categoria 'totul are un preț', 'se poate și mai rău', 'câteva ore n-o să mor ' ... Discuțiile contradictorii nu ajută: sunt mai mulți și au mintea mai odihnită."

Ads