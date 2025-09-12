Masa sănătoasă pentru elevi întârzie, iar în unele locuri nu se mai oferă nici corn și lapte sau fructe: ”Școala a început, ordonanța nu există”

Masa sănătoasă pentru elevi întârzie după începutul anului școlar FOTO Facebook /TV Arad

În timp ce programul „Masă sănătoasă 2025” s-a extins pe hârtie, unele școli nu mai pot oferi nici măcar un corn și lapte sau fructe elevilor. Situația cauzată de întârzierea unei ordonanțe îi lasă pe copiii vulnerabili flămânzi până la ora prânzului, dar și furnizorii de fructe și lapte pentru preșcolari și elevi se află într-o situație dificilă.

Alocarea fondurilor pentru gustările care ar trebui să ajungă la elevi necesită avizul mai multor ministere, astfel că în unele localități, micuții ajung la școală dimineața cu stomacul gol și pleacă la fel după încheierea cursurilor.

„Școala a început, ordonanța nu există, noi nu știm pur și simplu ce să facem. Fermierii au făcut investiții în acest program și aici mă refer la mașinile pentru transport, la oamenii angajați, șoferii. Știți foarte bine că fiecare fruct sau lapte trebuie să ajungă în fiecare școală în stare proaspătă”, a declarat Lucian Florea, președintele Asociației Fruleg România, citat de ȘtirileProTV.

Aproximativ 1,9 milioane de elevi ar trebui să primească gustările, însă în absența fondurilor alocate de Guvern, cei mici nu mai primesc nimic la școală.

Ministerul Finanțelor a avizat proiectul de creștere a cheltuielilor, însă fără avizul altor ministere, procesul este blocat în unele localități, precum Ivănești, județul Vaslui.

„Din păcate, procedurile au întârziat în acest an. Sperăm cât mai curând copiii să beneficieze de aceste pachețele”, a declarat Simona Simion, directoarea școlii, pentru aceeași sursă.

În cazul programului „Masă sănătoasă 2025”, care include și alimente calde, fondurile au fost aprobate de la începutul anului, însă unele primării nu au încheiat încă acorduri sau contracte cu furnizorii.

