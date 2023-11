Descoperire neașteptată făcută de medicii britanici privind mesele zilnice: Secretul celor 14 ore neștiut de oameni

Rezultatele unui nou studiu prezentate pe 14 noiembrie 2023 de către oamenii de știință de la King s College din Londra, în cadrul Conferinței Europene de nutriție, au fost neașteptate. Experții britanici au descoperit că secretul unei alimentații sănătoase optime pentru oameni constă în luarea unei pauze de 14 ore între masa de seară și cea de dimineață.

Acest post de 14 ore, spre exemplu, dacă oamenii servesc micul dejun la ora 9, atunci cina este recomandat să fie luată la ora 19, s-a dovedit extraordinar pentru sănătatea oamenilor, îmbunătățind starea de spirit, somnul și dispariția senzației de foame, potrivit News Medical.

Postul intermitent (IF), sau limitarea consumului de alimente la o fereastră stabilită, este un regim popular de slăbire. O fereastră de zece ore înseamnă limitarea programului zilnic de mâncare la zece ore și post pentru restul de 14 ore. De exemplu, dacă mănânci micul dejun la ora 9:00, trebuie să iei cina până la ora 19:00.

Semnal de alarmă dat de medici. O boală gravă legată de consumul unui condiment: Care este limita admisă

În ciuda faptului că unii susținători IF promovează în mod obișnuit ferestre restrictive de alimentație de până la șase ore, constatările detaliate în rezumat arată că chiar și mâncarea într-o fereastră mai puțin restrictivă de zece ore are în continuare beneficii pozitive pentru sănătate, cum ar fi schimbări ale dispoziției, energiei și foamei.

Ads

Cei care au fost în concordanță cu fereastra lor zilnică de mâncare au avut beneficii mai mari decât cei care și-au variat fereastra de mâncare zi de zi.i

Acesta este cel mai mare studiu din afara unei clinici strict controlate care arată că postul intermitent vă poate îmbunătăți sănătatea într-un cadru real. Ceea ce este cu adevărat interesant este că descoperirile arată că nu trebuie să fii foarte restrictiv pentru a vedea rezultate pozitive.

”O perioadă de mese de zece ore în total de-a lungul zilei, care a fost gestionabilă pentru majoritatea oamenilor, a îmbunătățit starea de spirit, nivelul de energie și foamea. Am constatat pentru prima dată că cei care practicau alimentația cu restricții de timp, dar nu erau consecvenți zi de zi, nu aveau aceleași efecte pozitive asupra sănătății ca și cei care se dedicau în fiecare zi”, a spus dr. Sarah Berry, de la School of Life Course & Population Sciences.

37.545 de persoane din aplicația ZOE Health au încheiat perioada de urmărire de bază de trei săptămâni. Participanții au fost rugați să mănânce în mod normal în prima săptămână și apoi o fereastră de mâncare de zece ore timp de două săptămâni.

Ads

Medicii britanici avertizează. Un obicei nocturn poate fi un ”ucigaș tăcut” pentru oameni: Ce trebuie să faci

Peste 36.231 de participanți au optat pentru săptămâni suplimentare, iar 27.371 de utilizatori au fost clasificați ca fiind foarte implicați. Participanții foarte implicați au fost 78% femei, cu o vârstă medie de 60 de ani și un IMC de 25,6.

Participanții cu o fereastră de mâncare mai lungă înainte de intervenție au văzut un beneficiu și mai mare pentru sănătatea lor.

Kate Bermingham PhD, de la King’s și ZOE, a declarat: „Acest studiu se adaugă la calupul tot mai mare de dovezi care arată importanța modului în care mănânci.

Impactul alimentelor asupra sănătății nu este doar ceea ce mănânci, ci și ora la care trebuie să alegi să-ți consumi mesele, iar fereastra de mâncare este un comportament alimentar important care poate fi benefic pentru sănătate.

Constatările arată că nu trebuie să mâncăm tot timpul. Mulți oameni se vor simți sătui și chiar vor pierde în greutate dacă își limitează mâncarea la o fereastră de zece ore”.

Ads