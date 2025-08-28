Date alarmante: Peste 16 la sută dintre români nu-și permit să mănânce carne, pește sau echivalentul vegetal cel puțin o dată la două zile. Cum stau alte țări

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 28 August 2025, ora 13:30
214 citiri
Date alarmante: Peste 16 la sută dintre români nu-și permit să mănânce carne, pește sau echivalentul vegetal cel puțin o dată la două zile. Cum stau alte țări
Platou cu mezeluri FOTO Pixabay

Un procent de 8,5% din populația Uniunii Europene nu își permitea, în anul 2024, o masă care să conțină carne, pește sau echivalentul vegetal o dată la două zile, în scădere cu un punct procentual față de situația din 2023 (9,5%), arată datele publicate joi, 28 august, de Eurostat.

În rândul statelor membre, cel mai mare procent al persoanelor care nu își permit o masă adecvată se înregistra în Bulgaria (18,7%), Slovacia (17,1%) și România (16,3%, în scădere de la 23,3% în 2023). La polul opus sunt Cipru și Portugalia, unde doar 1,2%, respectiv 2,5% din populația totală nu își permite o masă adecvată.

În rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie, ponderea celor din UE care nu își permiteau o masă adecvată era de 19,4% în 2024, în scădere cu aproape trei puncte procentuale comparativ cu situația din 2023 (22,3%).

Această diferență între populația totală și cea expusă riscului de sărăcie, în termeni de capacitate de a-și permite o masă adecvată, este vizibilă și în rândul statelor membre UE. Cea mai mare pondere a persoanelor în risc de sărăcie care nu își permiteau o masă adecvată se înregistra în 2024 în Slovacia (39,8%), urmată de Bulgaria (37,7%), Ungaria (37,3%), Grecia (34,6%) și România (27,7%). În cazul României, însă, ponderea a scăzut de la 43% în 2022, până la 27,7% în 2024. La polul opus sunt Cipru și Portugalia (ambele cu 5,1%).

Capacitatea de a-ți permite o masă adecvată face parte din Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (SDG). Obiectivul de Dezvoltare Durabilă numărul 2 vizează Eradicarea foametei și a tuturor formelor de malnutriție până în 2030.

George Simion insistă să intervină în scandalul muncitorilor asiatici. „Ziua și cazul, desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”
George Simion insistă să intervină în scandalul muncitorilor asiatici. „Ziua și cazul, desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”
Președintele AUR, George Simion, a intervenit în scandalul muncitorilor veniți din Asia în România. Simion a distribuit inițial pe pagina sa de Facebook o postare în care sunt surprinși...
Ilie Bolojan avertizează că Guvernul n-ar mai avea „legitimitate” dacă reforma pensiilor magistraților cade la CCR. „Uitați-vă unde am ajuns”
Ilie Bolojan avertizează că Guvernul n-ar mai avea „legitimitate” dacă reforma pensiilor magistraților cade la CCR. „Uitați-vă unde am ajuns”
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară că dacă proiectul de modificare a pensiilor speciale ale magistraților cade la Curtea Constituțională „e greu de presupus că acest Guvern...
#masa, #carne, #Eurostat , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Americanii au ramas "masca"! Cum arata Imane Khelif, la un an de cand Donald Trump a spus ca e barbat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Surprize de cosmar pentru romani in Bulgaria si Grecia. "Ii insira ca pe niste vite de parca ii deporta in Siberia sau la Auschwitz"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dan Tanasă și „pixelul albastru” din clipul cu livratorul agresat. „O făcătură regizată de la un cap la altul”
  2. Româncă prinsă la furt într-un magazin din Londra. Femeia a luat produse de 350.000 de euro FOTO/VIDEO
  3. Von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru „viitorul stat membru al UE”. Bilanțul victimelor atacului de la Kiev crește de la o oră la alta
  4. Date alarmante: Peste 16 la sută dintre români nu-și permit să mănânce carne, pește sau echivalentul vegetal cel puțin o dată la două zile. Cum stau alte țări
  5. Taxe mai mari, dar servicii nefuncționale. Cardurile naționale de sănătate nu funcționează. Cum beneficiază pacienții de servicii medicale
  6. Târgul de Crăciun din Sibiu vine în întâmpinarea oamenilor, în contextul scumpirilor. Participanții vor putea face grătar în Piața Mare. Ce alte facilități inedite vor mai exista
  7. Circulația metrourilor din București se modifică pe o magistrală importantă. Anunțul Metrorex pentru călători
  8. Cresc tensiunile între Ungaria și Ucraina. Avertismentul Budapestei: „Trebuie să se aștepte la consecințe. Este revoltător”
  9. Cât câștigă personalul Ryanair când depistează pasageri cu bagaje prea mari: ”Veți plăti pentru rucsac. Nu urcați dacă nu încape”
  10. Pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern. Forma finală a legii privind pensiile care a blocat activitatea instanțelor