Compania americană Maxar Technologies a prezentat imagini din satelit din orașul Bucea din regiunea Kiev, unde armata rusă a comis un adevarat masacru înaintea retragerii.

S-a observat în fotografie că primele semne de pregătire pentru groapa comună de pe teritoriul Bisericii Sfântul Andrei și Tuturor Sfinților au fost pe 10 martie.

Ukrainian civilians' bodies have been found littered around Bucha, other areas in NW Kyiv region. A mass grave was found at Church of St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints. Satellite images from @Maxar show the first signs of excavation were on March 10. Latest images March 31. pic.twitter.com/6lKxRYEDd7