Masacru într-o casă din SUA. Opt membri ai unei familii, între care cinci copii, au fost împușcați mortal

Trupurile a opt oameni, membri ai aceleiași familii, au fost descoperite miercuri într-o locuință din sud-vestul statului american Utah, relatează CNN.

Potrivit polițiștilor, familia era alcătuită din trei adulți și cinci copii. Toți au fost împușcați mortal.

Managerul Enoch City, Rob Dotson, a anunțat că localnicii deplâng moartea familiei.

”Este greu să descrii în cuvinte emoțiile prin care trec oamenii care trăiesc aici. Cu toții cunoaștem această familie. Mulți dintre noi am slujit cu ei în biserică și am mers la școală cu aceștia. (…) Au o mulțime de întrebări, ceea ce este firesc”, a afirmat Rob Dotson, potrivit Adevărul.

Ancheta rămâne deschisă, însă autoritățile locale au comunicat că nu cred că există o amenințare în comunitate, punctând că nu există persoane suspecte în libertate.

Oficialii nu au oferit însă detalii despre momentul în care au avut loc decesele sau ce a provocat împușcăturile. În același timp, nu se știe cine este persoana care a sunat la poliție și a cerut verificarea locuinței sau de ce a făcut acest lucru.

Spencer Cox, guvernatorul din Utah, a solicitat publicului să precizeze comunitatea Enoch în rugăciunile lor.

”Inimile noastre sunt cu toți cei afectați de această violență fără sens”, se arată într-o postare publicată pe Twitter de guvernatorul din Utah.

Our hearts go out to all those affected by this senseless violence. Please keep the community of Enoch in your prayers. https://t.co/mCjejDhYGf