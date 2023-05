Au apărut noi informații despre băiatul care a comis masacrul din Belgrad miercuri, 3 mai, în care a ucis nouă colegi de școală și un paznic.

Potrivit presei din Serbia, Kosta este unul dintre cei mai buni elevi ai școlii unde a comis crima și a câștigat numeroase premii.

LIVE: Reports of shooting at an elementary school in Belgrade https://t.co/wlWQAkpbvs