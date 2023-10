Masacru la o academie militară. Peste 100 de morți au fost uciși într-un atac cu drone înarmate VIDEO

Cel puţin 100 de persoane au fost ucise joi, 5 octombrie, într-un atac asupra unei academii militare din Siria, dronele înarmate bombardând locul la câteva minute după ce ministrul sirian al Apărării a plecat de la o ceremonie de absolvire, relatează Reuters.

A fost unul dintre cele mai sângeroase atacuri comise vreodată împotriva unei instalaţii a armatei siriene şi este fără precedent să fie folosite drone înarmate într-o ţară care se confruntă cu 12 ani de război civil.

În atacul asupra academiei militare din provincia Homs, din centrul ţării, au fost ucişi civili şi personal militar, a anunţat Ministerul sirian al Apărării, care spune că dronele au fost folosite de grupuri ”teroriste”. Comunicatul nu specifică vreo organizaţie şi niciun grup nu a revendicat deocamdată responsabilitatea pentru atac.

Ministerele siriene ale Apărării şi Afacerilor Externe au promis că vor răspunde ”cu toată forţa” la atac.

Video filmed moments before the attack against the Military College in Homs, #Syria pic.twitter.com/x29dznq1WN

Forţele guvernamentale siriene au efectuat bombardamente asupra zonei Idlib, aflată sub controlul opoziţiei, pe tot parcursul zilei.

Ministrul sirian al Apărării participase la ceremonia de absolvire de la academia militară, dar plecase cu câteva minute înainte de atac, potrivit unei surse de securitate siriene şi a unei surse de securitate din cadrul alianţei regionale care sprijină guvernul de la Damasc împotriva grupurilor de opoziţie.

”După ceremonie, oamenii au coborât în curte şi atunci a lovit drona. Nu ştim de unde a venit, iar cadavrele erau împrăştiate pe jos”, a povestit un bărbat sirian care ajutase la montarea decoraţiunilor la academie pentru această ocazie.

Imagini transmise Reuters prin WhatsApp arată oameni - unii în uniforme şi alţii în haine civile - zăcând în bălţi de sânge într-o curte mare. Unele dintre cadavre erau carbonizate, iar altele erau încă în flăcări. În mijlocul ţipetelor, cineva poate fi auzit strigând ”Stingeţi-l!”. Pe fundal se aude un tir cu focuri de armă.

Oil fields in #northeasternSyria have been targeted by #Turkish drones since this morning pic.twitter.com/1KnDdobnCz