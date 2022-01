O femeie s-a dezbrăcat de rochie și a făcut-o mască facială. Tânăra și-a arătat revolta astfel față de măsurile anti-COVID VIDEO

O femeie a vrut să intre într-un magazin înlocuind masca de protecție cu rochia pe care o purta. După ce și-a așezat-o pe cap pentru a-și acoperi nasul și gura, femeia a rămas doar în lenjerie intimă și în șlapi.

Incidentul a avut loc într-o gelaterie dintr-un oraș din Argentina, unde mai erau prezenți un bărbat cu soția și copiii săi, potrivit presei locale.

Femeia era cu un grup de 11 oameni și fusese desemnată să intre în gelaterie și să cumpere pentru toți.

Tânăra n-avea însă mască facială și ar fi spus în magazin ironic că este felul în care se protejează de virusul SARS-CoV-2.

Gestul a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului.

🇦🇷 He stripped so he could buy ice cream. A woman took off her dress to be used as a chin and to be able to enter an ice cream parlor. Everything was recorded by the local security camera in Mendoza. More:

🎥 Diario Mendoza #argentina #mostliked https://t.co/ZNXLjmqO3c