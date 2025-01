Dominația masculului alfa este tema anului 2025. Cine sunt reprezentanții de frunte ai acestui model

În ciuda acțiunilor revoluționare și eroice ale femeilor din ultimele 12 luni, există un arhetip care se profilează ferm la orizontul anului 2025: masculul alfa, potrivit publicației britanice Metro.

Anul trecut, Angela Rayner a obținut postul de viceprim-ministru, iar Kemi Badenoch a devenit prima femeie de culoare care conduce un partid politic important din Regatul Unit.

În lumea divertismentului, muziciana Raye a devenit prima femeie care a câștigat titlul de compozitor al anului la premiile Brit, iar Gillian Anderson a lansat o carte revoluționară despre cele mai profunde fantezii ale femeilor.

Lumea a fost mișcată de eroina franceză Gisele Pelicot, care a renunțat la dreptul la anonimat pentru a-și trage la răspundere soțul violator, spunând: „Am vrut să mă asigur că societatea poate vedea ce se întâmplă. Nu am regretat niciodată această decizie”.

Dar, în ciuda acestor momente de pionierat, popularitatea în continuă creștere a masculului alfa semnalează un nor periculos de masculinitate toxică în 2025.

Potrivit politologului și președintelui Institutului de elaborare a politicilor europene, Catherine De Vries, președintele ales este steaua strălucitoare a stereotipului masculului alfa: un bărbat hipermasculin care caută să își impună autoritatea absolută și care pune preț pe bogăția și puterea materială.

În timp ce Andrew Tate a adus masculul alfa în media mainstream, Donald Trump este motivul pentru care popularitatea sa va crește în acest an, pe măsură ce va ocupa probabil cea mai puternică poziție de pe Pământ.

„El este acea imagine specială a bărbaților - pater familias [tatăl familiei care deține puterea economică și juridică] - care, prin extensie, cedează autoritatea”, spune Catherine pentru publicația britanică Metro. Puținele femei din echipa cabinetului său arată toate foarte tradițional feminin, în timp ce principalii săi consilieri sunt în majoritate bărbați”.

De fapt, membrii cabinetului candidatului republican în vârstă de 78 de ani s-au confruntat cu acuzații legate de agresiuni sexuale și alte infracțiuni, la fel ca și el. Trump a fost condamnat pentru 34 de infracțiuni în legătură cu dosare de afaceri - primul fost președinte al SUA care a pățit acest lucru - și a fost găsit responsabil civil pentru abuz sexual.

El l-a ales pe Matt Gaetz pentru funcția de procuror general, care a fost investigat pentru trafic sexual, deși nu au fost formulate acuzații penale; Robert F. Kennedy Jr pentru departamentul de sănătate și servicii umane, care a fost acuzat de agresiune sexuală de către dădaca copiilor săi într-un articol Vanity Fair din iulie; Pete Hegseth pentru departamentul de apărare, care a fost acuzat de comiterea unei agresiuni sexuale în 2017 după ce a vorbit la o conferință, dar afirmațiile sunt negate și nu au fost formulate acuzații; și, desigur, Elon Musk pentru departamentul de eficiență guvernamentală.

Miliardarul a fost acuzat că a concediat pe nedrept opt angajați ai SpaceX, care au susținut într-un proces intentat în iunie anul trecut că societatea a tolerat hărțuirea sexuală la locul de muncă (deși Musk nu a comentat public acuzațiile).

Musk ar fi, de asemenea, în discuții pentru a dona 100 de milioane de dolari partidului politic britanic Reform, condus de Nigel Farage. În ciuda unei neînțelegeri recente, cei doi par să se fi împăcat, iar Farage este pregătit să îi organizeze lui Trump „cea mai mare petrecere de inaugurare” în Washington DC, unde Musk va fi unul dintre cei 400 de invitați.

Acest lucru, alături de influența lui Trump, ar putea face ca prezența lor alături de masculul alfa să prospere de ambele părți ale oceanului.

„Nu am un glob de cristal, dar ideile în politică se întâmplă de obicei în același timp - cum ar fi Brexitul care are loc în același an cu preluarea controlului de către administrația Trump”, explică Catherine.

”Dacă luăm acest lucru ca model, ne putem aștepta ca Trump să ajute politica lui Farage, deoarece dă legitimitate președinției sale dacă o altă figură politică foarte importantă spune aceleași lucruri”.

Mark Zuckerberg se alătură clubului

Mark Zuckerberg, fondatorul Meta, este un alt miliardar puternic din domeniul tehnologiei care pare să fie adeptul narațiunii masculului alfa.

Zuckerberg a făcut o donație frumușică de 1 milion de dolari pentru fondul de inaugurare a lui Trump în decembrie, iar apoi a început să calce pe urmele lui Musk, renunțând la programul său de verificare a faptelor pe Instagram și Facebook, în încercarea de a permite o mai mare libertate de exprimare.

Scriind pentru Metro, Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, o femeie transgender și activistă LGBTQ+, a declarat: „Meta a susținut că această nouă politică este pentru a permite ”libera exprimare” pe o platformă unde ”miliarde de oameni pot avea o voce, tot ce este bun, rău și urât este expus”. Dar eu cred că aceasta este doar o scuză pentru a permite abuzurile”.

Șeful Meta a fost chiar acuzat că a relaxat cenzura pentru a câștiga favoarea lui Trump, înainte de revenirea acestuia la Casa Albă, după ce republicanii au afirmat în trecut că Facebook a cenzurat opiniile conservatoare.

Zuckerberg a luat, de asemenea, o poziție de mascul alfa față de muncă. Mogulul social media a apărut în podcastul lui Joe Rogan, unde a cerut mai multă energie masculină în cultura corporativă.

El a declarat în cadrul emisiunii Joe Rogan Experience: „O mare parte din lumea corporativă este destul de castrată din punct de vedere cultural. Rogan l-a susținut și pe Trump în noiembrie.

Efectul de propagare

Stereotipul bărbatului alfa nu este răspândit doar în pozițiile de putere. Terapeutul Stefan Walters, înregistrat la BACP, a observat o creștere reală în ultimii doi ani a bărbaților tineri care simt o presiune extremă pentru a se conforma - un lucru care va face valuri în acest an.

„La suprafață, caracteristicile tipice ale unui mascul alfa pot părea pozitive - calități precum încrederea, un puternic simț al sinelui, asertivitate, leadership, carismă și un caracter moral puternic”, explică el pentru Metro.

Cu toate acestea, acest tip de personalitate este, de asemenea, asociat cu trăsături mai întunecate, care pot vira spre misoginism, narcisism, comportamente de control, dereglare emoțională și o incapacitate de a coopera.

Adolescenții și tinerii de 20 de ani pe care îi văd suferă de un conflict intern atunci când vine vorba de ce sunt, față de ideea de masculinitate pe care o prezintă social media. Este ceva foarte comun”.

Stefan explică faptul că figurile proeminente din mass-media, precum Trump și Tate forțează o schimbare în modul în care bărbații se văd pe ei înșiși.

Și, când vine vorba de Trump, cum îi explici unui adolescent că un abuzator sexual a fost ales președinte?”

Având în vedere că Marea Britanie se află în pragul unei creșteri alarmante a violenței împotriva femeilor și fetelor, infracțiunile împotriva acestora crescând cu 37% între 2018 și 2023, potrivit Consiliului Național al Șefilor de Poliție, Stefan spune că este vital să existe spații comunitare sănătoase în care bărbații să poată fi deschiși din punct de vedere emoțional, autentici și vulnerabili, permițându-le să vorbească despre sexualitatea și identitatea lor, fără a se simți presați să se conformeze stereotipului Alpha.

În opinia sa, acest lucru i-ar împiedica să se izoleze și să devină susceptibili la influențe toxice.

„Stereotipul bărbatului alfa victimizează toate sexele - nimeni nu beneficiază de pe urma acestei idei”, explică Stefan. „Înseamnă că oamenii se închid emoțional și nimeni nu se simte în siguranță. Nimeni nu poate fi vulnerabil.

Este atât de dăunător pe atât de multe planuri. Când devin izolați și privați de drepturi, atunci sunt vulnerabili la lucruri precum Andrew Tate și misoginismul său”.

Bărbații alfa și relațiile

În ceea ce privește sexul, anul 2024 a înregistrat o creștere semnificativă a căutărilor în jurul femeilor mormone și a soțiilor tradiționale, conform raportului de sfârșit de an al Pornhub.

Fiind cel mai popular site porno din lume - unde 74% dintre utilizatorii din Marea Britanie sunt bărbați - se observă o tendință ascendentă în acest an în ceea ce privește dominanța masculină. Conținutul precum „Mormon threesome” și „Mormon sex” a crescut vertiginos, în timp ce căutările legate de modestie au crescut, de asemenea, cu 77% pe Pornhub, cu o creștere de 45% a persoanelor care doresc să vadă o „MILF modestă”.

Deși ar putea fi ușor să respingem aceste lucruri ca fiind simple „tendințe fanteziste”, psihologul Eloise Skinner avertizează că nu este chiar atât de simplu.

„Tot ceea ce oamenii consumă în mod regulat, mai ales dacă este vorba despre așteptări de intimitate pe care nu le-ar fi avut modelate în altă parte decât în pornografie sau online, se poate filtra cu siguranță în comportamentele cu un partener - cum ar fi comportamentul de control, posesivitatea și dominanța”, explică ea pentru Metro.

Da, este o previziune sumbră, dar fiți siguri că resurgența masculului alfa nu este luată în derâdere.

