Un individ care se dădea kinetoterapeut ar fi agresat sexual două tinere, sub pretextul unor “tensiuni pelvine”

Un bărbat din Bihor, care se dă drept kinetoterapeut, este anchetat după ce ar fi agresat sexual două tinere, sub pretextul unor “tensiuni pelvine”. Individul nu este autorizat să practice kinetoterapia și are antecedente penale.

Ioan Stelian Macai le-a agresat sexual pe cele două tinere, arată Bihoreanul.ro

Prima victimă, în vâstă de 18 ani, a ajuns la Macai în luna august, pentru a urma ședințe de kinetoterapie și gimnastică medicală, așa cum i-a recomandat doctorul specialist. La primele două ședințe a mers însoțită de părinți, dar la următoarea s-a prezentat singură.

„Îşi făcea reclamă și avea recomandări pozitive de la alți pacienți. L-am contactat online. Ne-a cerut 150 lei pentru fiecare ședință de terapie”, a declarat fata.

Macai i-a cerut să-și dea jos bustiera, „pentru că era foarte încordată” și „trebuia masată zona”, apoi i-a coborât lenjeria intimă până deasupra genunchilor și a coborât cu mâinile spre fese, susținând că durerea de la genunchi ar fi, de fapt, „reflexul unei tensiuni pelvine”, așa că trebuie „să elibereze blocajul”. Țintuită pe masă, fata a simțit cum mâinile bărbatului au coborât spre zona intimă, iar apoi că individul i-ar fi introdus un deget în vagin. În acel moment s-a ridicat, brusc. I-a spus că ceea ce făcuse nu are legătură cu terapia, i-a lăsat cei 150 lei și a plecat.

Mama fetei a aflat și a apelat imediat 112, iar în aceeași zi tânăra s-a prezentat la Poliție pentru a depune plângere.

A doua plângere, după doar câteva zile

După doar câteva zile, o nouă plângere a fost înregistrată pe numele lui Macai. Acesta ar fi agresat sexual o fată de 16 ani.

I-a cerut din start să-și scoată chilotul înainte de a urca pe masa de tratament. Apoi, în timp ce era întinsă, ar fi atins-o de mai multe ori pe sâni și între picioare, mimând chiar actul sexual.

Fata a denunțat abuzul, iar pe 19 august, fiindcă cele două cazuri au acelaşi făptuitor, dosarele au fost reunite într-unul singur. Rapoartele psihologice cerute de anchetatori au confirmat că fetele spun adevărul, iar incidentul le-a tulburat profund. Cu toate acestea, „specialistul” în masaje a fost reținut doar 24 de ore, după care a fost lăsat în libertate.

Macai nu figurează pe lista kinetoterapeuților acreditați, nici pe cea a fizioterapeuţilor, ambele profesii fiind condiţionate de absolvirea unor studii medicale.

În 2021, potrivit avocatului Răzvan Lupuț, Macai a absolvit un curs de „maseur” organizat de o firmă privată, diploma permițându-i doar prestarea de servicii non-medicale - adică masaj de relaxare, nicidecum diagnosticări sau tratamente.

„Activitatea de maseur nu are nicio legătură cu kinetoterapia sau fizioterapia. De altfel, această ocupație nici măcar nu este menționată în Legea 118/2007 privind organizarea și funcționarea practicilor de medicină alternativă, care vizează doar terapii adjuvante și complementare. Fără studii de specialitate, nu avea dreptul să pună diagnostice, pentru că îi lipseau studiile medicale necesare”, explică avocatul.

Macai neagă acuzațiile

Bărbatul a negat acuzațiile. „E o mare minciună, o porcărie! Eu sunt un om credincios, am femeie acasă, nu fac așa ceva”, a spus acesta pentru sursa citată.

La fel ca în fața anchetatorilor și a judecătorilor care l-au lăsat în libertate, bărbatul a susținut că a fost victima unei „neînțelegeri terapeutice”, pretinzând că ședințele din apartament erau „de natură profesională”, că „nu a umblat în vaginul nimănui”, dar și că terapia „impune atingerea planșeului pelvin pentru relaxarea musculaturii” - o manevră menită, zice el, „să elibereze tensiunea pelvină”. Mai mult, a afirmat că ar fi discutat despre „problemă” și cu părinții fetelor, lucru dezmințit categoric de aceștia.

