Mașina anului 2023 a fost votată. Clasamentul complet al vehiculelor de top

Revista britanică de specialitate ”What Car” derulează anual competiția ”Car of the year”, care datează încă din anul 1978, iar rezultatele pentru anul 2023 au fost publicate.

Nu este o surpriză că mașina care a câștigat titlul ”Mașina anului 2023” este una electrică, însă alegerea modelului a fost una surprinzătoare.

Mai exact, este vorba despre Volkswagen ID Buzz, care are un design retro ieșit din comun și combină utilitatea cu confortul unui SUV premium, arată whatcar.com.

Este primul microbuz complet electric de la Volkswagen: multifuncțional, complet conectat în rețea și complet reproiectat. Puterea maximă de încărcare pentru încărcare rapidă (CC) este de până la 170 kW, astfel încât bateria poate fi încărcată de la 5 la 80 la sută în aproximativ 30 de minute la o stație de încărcare rapidă cu putere de încărcare adecvată.

În România, prețul pornește de la 58.000 de euro, iar lista cu dotări standard include, printre altele, jante de 19 inch, faruri și stopuri LED, scaune față încălzite, două uși culisante, volan îmbrăcat în piele ecologică, aer condiționat pe două zone și tapițerie din material textil.

