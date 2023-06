Un BMW X7 hybrid s-a făcut scrum după ce a ars când era parcată într-un garaj, în apropiere de Timișoara. Proprietarul, salvat de câinele său care a murit VIDEO

Proprietarul unui BMW X7 mild hybrid model 2023 a trecut prin momente de groază după ce mașina i-a luat foc în timp ce era parcată în garaj. În incendiu i-a murit câinele, care l-a alertat.

Incendiul s-a produs marți noapte într-un garaj din Dumbrăvița, lângă Timișoara.

”În data de 14.06.2023, la ora 02:25, am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un garaj, în comuna Dumbrăvița. De urgență s-au deplasat la locul evenimentului pompierii din cadrul Detașamentului 1 cu patru autospeciale de stingere cu apa și spumă și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție la locul evenimentului s-a constatat că incendiul se manifesfa cu ardere generalizată la un autoturism hybrid, aflat în interior, cu propagare la o încăpere alăturată, pe o suprafață totală de aproximativ 60 mp”, a transmis ISU Timiș.

Potrivit pompierilor, incendiul a pornit de la un scurtcircuit produs la instalația electrică a autoturismului.

”Dacă nu era câinele să latre, nu mai eram nici noi probabil”

Proprietarul mașinii arse, Vlad Drăguescu, a declarat pentru „Adevărul” că a cumpărat mașina, în valoare de 135.000 de euro, în urmă cu o lună. A parcat-o în garaj în jurul orei 23:00 și s-a trezit în cursul nopții din cauza lătratului câinelui.

”Mașina e în garanție. Are cinci-șase luni. Eu am cumpărat-o în urmă cu o lună de la o firmă din București, cu 135.000 de euro. Nu am apucat încă să îi fac asigurare CASCO. Mașina mergea perfect. Era nouă. Avea 9.000 de km.

M-a trezit câinele lătrând din garaj. El mai lătra așa și m-am dus la el să îl liniștesc. Când am coborât, mașina ardea sub capotă. A prins și partea din față a garajului și în 20 de minute a cuprins tot garajul. Câinele era prins. Din păcate a murit, nu am mai putut să îl salvez. Dacă nu era câinele să latre, nu mai eram nici noi probabil”, a declarat Vlad Drăguescu.

Bărbatul a sunat a cerut explicații de la reprezentanța BMW.

”Am sunat la BMW Timișoara, au spus că nu au ce să facă, că ei se ocupă de service, să duc mașina să facă o diagnoză. Ce diagnoză că mie mi-a ars toată?! Nu mai e nimic. Au spus să sun la București. Am sunat la București, mi-au spus că nu au ce să facă, că le pare rău și să trimit un email. Le-am trimis un email să îi întreb care este, totuși, soluția pentru că mașina e în garanție. Încă nu mi-a răspuns nimeni”, a mai declarat Vlad Drăguescu.

El a adăugat că, dacă nu se va ajunge la o înțelegere, va da în judecată BMW.

”Eu voi vrea să-i dau în judecată dacă nu rezolvă problemă. Adică na, e o chestie, în primul rând mi-a murit câinele. M-a îndoliat enorm. Restul se repară până la urmă, dar asta nu mai pot să recuperezi. Câinele lătra acolo în fața mea și eu n-am putut să-l salvez. A fost o chestie groaznică”, le-a mai spus el jurnaliștilor.

Automobile Bavaria: ”Nu avem nicio responsabilitate directă”

Contactați de „Adevărul”, reprezentanții Automobile Bavaria au transmis că au analizat situația și că nu au nicio responsabilitate directă în acest caz.

”Am analizat informațiile primite de la Dumneavoastră și cele apărute în presa locală și dorim să clarificăm că nu purtăm nicio responsabilitate directă în acest caz. Colegii noștri din Timișoara nu au fost contactați de actualul proprietar sau de reprezentanții ISU până în acest moment. Vehiculul în cauză nu a fost vândut de noi actualului proprietar, și nici nu am efectuat servicii de mentenanță asupra acestuia. Singura interacțiune cu acest vehicul și proprietarul actual a fost efectuarea unui schimb de roți vară/iarnă în service-ul din Timișoara”, menționează reprezentanții Automobile Bavaria.

Aceștia menționează că, potrivit pompierilor, cauza posibilă a incendiului a fost o problemă electrică.

”Nu avem însă informații referitoare la existența unei expertize tehnice autorizate. Pentru întrebări legate de funcționalitatea tehnică vă recomandăm să contactați direct reprezentanții producătorului vehiculului”, au mai transmis reprezentanții Automobile Bavaria.

