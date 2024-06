Românul care și-a cumpărat mașina la care visa din copilărie, iar acum nu mai reușește să o vândă. "Am fost conștient ca nu orice nebun și-o ia"

Piața vânzărilor de autoturisme înregistrează uneori perioade în care stagnează. Câteodată, motivele pentru care o mașină nu prezintă interes pentru cumpărători nu au legătură cu aceste tendințe.

Un român care a reușit să cumpere mașina la care visează de când era copil încearcă acum fără succes să o vândă.

Acesta a dat detalii despre autoturism, încercând să afle motivele pentru care nu găsește cumpărător.

"De ce nu pleacă?"

"Am o curiozitate care mă omoară legată de vânzarea mașinii personale. Încă de când am cumpărat-o, am fost conștient că nu orice nebun își ia mașina asta, știam că îmi va fi greu să o vând, dar a fost visul meu în copilărie să am acest model “când voi fi mare”. Deși mașina este corectă din toate punctele de vedere- km/ an/ dotări/stare mecanică/ estetic interior și exterior, practic este o mașină fără nicio greșeală și tot nu se vinde.

Am pus totul pe seama prețului, am scăzut prețul treptat, am ajuns să fiu cam cel mai jos raportat cu ce mai este pe olx și tot nu se mișcă treaba.

Cei care se pricep la vânzări, mă puteți ajuta cu un sfat? Și acum, ca să aibă sens povestea, este vorba despre un Golf 7.5 GTI Performance Facelift din 2019 cu 97.000 km care stă pe net sub 22.500 de euro", a scris acesta pe Reddit.

"Visul meu era un Golf GTI, pe vremea când eu eram copil cea mai wow mașină era Golf 5 GTI în ochii mei, atunci abia dacă vedeai vreuna la noi în țară. Atunci când am cumpărat eu mașina, cea mai ok mi s-a părut asta..7.5 GTI. Visul era un golf GTI, mai pe scurt. Oricare", a explicat acesta într-un comentariu.

"Nu înseamnă neapărat că e și un preț corect"

În comentarii, mai mulți utilizatori ai platformei au explicat care ar fi cauzele, din punctul lor de vedere.

"Pentru că oferta nu se întâlnește cu cererea. Probabil prețul, deși din ce spui tu e cel mai jos de pe net, nu e încă unul realist dpdv al cumpărătorilor".

"Doar pentru că ai prețul cel mai mic față de alte oferte nu înseamnă neapărat că e și un preț corect. Bine, acum nu poți trage concluzia asta după 1-2-3 zile, dar dacă după 3 luni tot nu se mișcă nimic... ori e prețul prea mare ori e mașina nedorită ca model/dotări."

"Înseamnă că trebuie să mai scazi la preț. Prețul de pe internet nu e un etalon. Când o să ai prețul corect începe să te sune lumea".

"E cam de nișă"

Mulți confirmă temerea exprimată și de vânzător, mașina nu e pe gustul oricui.

"Mașină sport/sportivă, e cam de nișă, public restrâns, lumea se gândește că e "alergată" și că cine știe cine "s-a dat" cu ea."

"Un sfat ar fi să scoți din anunț că nu o dai cu 21 de mii. Dacă chiar vrei să o vinzi, lasă la preț. De la 22.300 la 21 e fix cât costă un Iphone...Banii ce îi investești într-o mașină sunt imposibil de recuperat."

"Bănuiala mea e că la noi e greu să vinzi o mașină de genul asta din cauza consumului, probabil aceeași problema o să o am și eu în câțiva ani când o fi să pun focusul la vânzare."

"Prețul tău e foarte ridicat, dar problema nu e numai că e prețul mare.

E o mașină pentru pasionați și trebuie să găsești un pasionat capabil să dea 20 mii de euro pe un golf mai frumos.

Oamenii în general cu banii astea își cumpără mașină de toți banii, nu un golf mai agil.

Pune-o la vânzare cu ce bani vrei pe ea și așteaptă. O să îți ia luni de zile."

