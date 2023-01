Cum alegi o mașină de contur profesională? 3 sfaturi

Mașina de contur profesională a devenit, în prezent, un accesoriu important pentru bărbații care vor să obțină variate tipuri de tunsori cu un finisaj impecabil. Acest lucru se aplică nu doar în cazul celor care merg la salon, ci și în cazul celor care se tund acasă.

Află din acest articol ce lucruri ar trebui să iei în considerare atunci când vrei să achiziționezi o mașină de contur profesională!

Motorul și nivelul de performanță

În prezent, aceste aparate pot avea unul dintre următoarele tipuri de motoare: rotativ, electromagnetic sau cu pivot. Evident, motorul este responsabil pentru punerea în funcțiune a aparatului și are un rol important în perioada pentru care va funcționa dispozitivul.

Dacă vrei să dai comandă de mașini de contur de pe Barber-store.ro, nu uita să alegi întotdeauna un produs care dispune de un motor modern, performant și de calitate. Acest lucru te va ajuta să obții rezultatele dorite întotdeauna.

Motorul rotativ dispune de o viteză mare de rotații pe minut, dar costul de achiziție este mai ridicat. Cel electromagnetic are o viteză mai mică de rotații pe minut, însă are prețul accesibil oricărui buzunar. Motorul cu pivot are un preț mediu și este cel mai popular, fiind găsit cu ușurință în multe saloane din țară.

Calitatea lamelor

O altă caracteristică importantă a mașinii de contur profesionale este calitatea lamelor. Când analizezi lamele, trebuie să ai în vedere materialul din care sunt făcute acestea și tipul de ascuțire. Lamele T-WIDE precum cele regăsite la această mașină de contur Rovrax Trim 6500 rpm fără fir sunt potrivite pentru un contur perfect.

Ads

De exemplu, lamele din oțel sunt, de departe, cele mai comune, dar se pot încălzi relativ repede, dacă sunt folosite pentru o perioadă mai lungă. Există opțiunea lamelor de titan care prezintă aceleași caracteristici, diferența fiind doar culoarea - aurie.

O altă opțiune este reprezentată de lamele din ceramică. Acestea au un grad de duritate mai ridicat și se încălzesc mai greu. De asemenea, dacă le folosești corespunzător, te vei bucura de ele pentru o perioadă îndelungată. Dezavantajul constă în faptul că acestea se găsesc mai rar și se pot ciobi mai ușor, chiar și după o simplă lovitură.

Accesoriile mașinii de contur

Nu trebuie să ignori un alt aspect important, anume accesoriile cu care vine mașina de contur. Acest aparat poate dispune de o mulțime de accesorii ce au rolul de a te ajuta atunci când vrei să scurtezi firul de păr.

Așadar, poți găsi modele care să dispună de mai multe grătare cu dimensiuni variate, lucru care îți va oferi mai multe opțiuni pentru tunderea părului. Aparatul poate include și o serie de trepte de lungime ce te pot lăsa să ajustezi lungimea dorită atunci când tunzi.

Mașina de contur Pop Barbers Skeleton 7200 rpm Gold se face remarcată prin alte accesorii deoarece dispune de un microcip ce are rolul de a simți mișcarea lamei atunci când este în funcțiune. Lucrul acesta va face turația să crească în mod automat, deci aparatul nu va agăța și nici nu va încetini, indiferent de volumul părului sau de tipul său.

Alegerea unei mașini de contur profesională poate fi un task destul de greu, dar cu siguranță va deveni mai ușor, dacă urmezi sfaturile din acest articol.

Ads