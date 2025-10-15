Mașină distrusă de câini într-o parcare din Petroșani. Proprietarul a găsit autoturismul ca și cum ar fi fost implicat într-un accident rutier VIDEO

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 09:20
Mașină distrusă de câini într-o parcare din Petroșani. Proprietarul a găsit autoturismul ca și cum ar fi fost implicat într-un accident rutier VIDEO
Mașina a fost distrusă de câini FOTO Facebook/HD365 TV.

Un incident șocant a avut loc într-o parcare, în cartierul Dimitrov din Petroșani, unde o haită de câini fără stăpân a provocat pagube semnificative unui autoturism.

Proprietarul a găsit mașina cu portierele îndoite și zgâriate, protecțiile de la roți smulse și partea frontală complet avariată, ca și cum ar fi fost implicată într-un accident rutier.

Autoritățile locale nu au comentat încă situația, iar imagini incredibile surprinse la fața locului circulă pe rețelele sociale, postate de o HD365 TV.

Imaginile au stârnit sute de comentarii. cele mai multe persoane atrag atenția asupra fenomenului câinilor fără stăpân din oraș, alții au făcut haz de necaz.

"Are dușmani proprietarul, cineva a uns masina cu slanina sa o manance cainii

Vorba veche din popor", a spus un utilizator.

Altul a comentat: "Garantat sa ascuns vreo pisica pe sub capotă!!! Acolo sunt multe animăluțe și mulți iubitori de animăluțe! Mai rău de proprietarul masinii"

"Problema e ca e plin de câini in Petroșani! Mai ales seara îți e frica sa ieși din casa! Sunt pline străzile de haite de câini agresivi!!!!!!! ", a scris o altă persoană.

Altcineva a avertizat: "Gândiți-vă, dacă acești câini prindeau vreun copil, ce se întâmpla, dacă ei au putut distruge o mașină. Și din păcate nu sunt singuri câini sunt din ce în ce mai mulți"

"Păi să i mai protejați! Aceștia nu au ce căuta pe stradă! Iubesc animalele însă, între viața unui om și cea a unui câine aleg omul!!!", spune alt comentator.

