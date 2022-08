Prima mașină electrică din lume care va merge 200 de kilometri după numai 5 minute de încărcare

Firma chinezească de mașini electrice XPeng va lansa un nou model în septembrie 2022, XPeng G9, care promite să se încarce mai rapid decât orice altă mașină din lume.

Potrivit companiei, mașina va putea acumula 200 de kilometri de autonomie în numai cinci minute. Acest avantaj este dat de arhitectura de 800V, față de cea de 400V pe care o au aproape toate celelalte mașini electrice, conform evmarket.ro.

Livările vor începe în trimestrul patru al anului 2022. De asemenea, SUV-ul electric chinezesc G9 oferă o autonomie CLTC maximă de 702 km.

”Am inaugurat cea de-a 1000-a stație de încărcare la Sunac Mall din Guangzhou. Rețeaua de încărcare a XPENG acoperă acum 337 de orașe din China. În trecut, era nevoie de 1 oră pentru a încărca o baterie de la 10% la 80%. Vom pune la dispoziție tehnologia de supraîncărcare pentru toate mașinile noastre, permițându-le să fie încărcate în doar 20-30 de minute”, spune Xiaopeng He, președinte și CEO al XPENG Motors.

