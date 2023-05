Dacia Spring este printre cele mai populare mașini electrice din România datorită prețului mic de achiziție. Mulți dintre cei care au cumpărat-o se declară mulțumiți de economiile pe care le-au făcut.

Unii au descoperit diferite probleme ale mașinii, iar cea comună este legată de timpul mare de așteptare a pieselor de schimb în cazul unor defecțiuni sau accidente.

Sunt și situații în care mașina a fost scoasă la vânzare. Este cazul unui șofer care a mărturisit că a revenit la o mașină pe motorină, după cum a scris într-o postare pe Facebook.

"Dragii mei, după aproape 1 an de chinuri cu Spring, voi părăsi grupul. M-am întors la o mașină normală: Golf 2.0 TDI. Îmi cunosc autonomia, pot merge cu viteză normală în afara localității și chiar îmi permit extravaganțe precum aer condiționat sau ventilație.

Gata cu cupoanele Kaufland, aplicații nefuncționale, zeci de defecte, zero dotări și nici măcar o margaretă EuroNCAP.

Nervi de oțel/ baftă la vânzare si salutări", a scris acesta pe grupul Dacia Spring România.

"Springul e mașina ideală pentru oraș și zonele limitrofe"

Membrii grupului i-au amintit șoferului nemulțumit care sunt limitele unei mașini electrice, în timp ce unii l-au ironizat pentru decizie.

"Apropo de spor la vânzări, vă ofer 8000 de euro pe Springul buclucaș și nevaloros, pentru dvs."

"Puțini înțeleg că Spring-ul este o a 2-a mașină în familie și este de oraș."

"Cum să îți faci cont fake și să dai cu hate aici când tu probabil nici măcar nu te-ai urcat vreodată în mașini noi, nu mai zic să le conduci.

Câtă frustrare și hate zac în unii români.

Și dacă într-adevăr ai deținut Spring, dar te-a bătut tehnologia, mulțumim că îl vinzi, nu e pentru ține. Selecția naturală își face treaba."

"Baftă la distribuție și joc de glezne, iarna, pe ger, la curățat parbrizul de gheață cu motorul în funcție să se încălzească... Ce mișto, de acasă, de lângă cafeluță, să apeși un butonaș de pe aplicație să pornească climatizarea și, coborât la Springuleț să ai mașina încălzită, toate geamurile dezghețate... A, să te uiți mereu sub „tedei” să nu cumva să ai vreo pată de ulei! Nu de alta, dar aia e tot poluare!"

"Încă 4-5 ani și îmi scot banii pe Spring"

"Tedei de la Jermania, să curgă fumul negru după ea. Oricum, Springul e mașina ideală pentru oraș și zonele limitrofe, unde nu are rival la modul cum se conduce, consum, strecurare prin aglomerație și parcare ușoară. Noi am păstrat și o mașină pe benzină pentru drumuri mai lungi, și am mai folosit-o de 2 ori într-un an și jumătate."

"Nu a înțeles limitele mașinii electrice. Springul este o excelentă mașină de oraș, pe distanțe scurte. Este a doua mașină în familie. Normal, dacă Springul este singura mașină a familiei, vei obosi să fii atent la autonomia Springului.Este o excelentă mașină pentru cei care locuiesc la casă. Nu este indicată pentru cei ce locuiesc la bloc și sunt nevoiți în permanență să aibă grijă să găsească stații de încărcare libere."

"Sunt de aceeași părere. Noi am achiziționat această mașină pentru că urma să ne mutăm la casă și în afara orașului. Însă dacă rămâneam la bloc nu am fi achiziționat-o pentru că ar fi fost un stres cu încărcarea. Pentru oraș e perfectă."

"Încă 4-5 ani și îmi scot banii pe Spring, apoi după încă vreo doi ani de economii făcute în modul electric o să-mi cumpăr și eu un Golf diesel cu trapă. Și ca să nu am grija motorinei măcar o perioadă, vând Springul."