Un mecanic a rămas șocat după ce a demontat o mașină electrică chinezească. Ce a găsit în interior

Un expert auto a fost uimit după ce a descoperit piese europene de top montate în vehiculele electrice chinezești FOTO Pixabay

Un mecanic cunoscut a desfăcut un MG ZS electric, fabricat în China, dar a rămas șocat de ceea ce a găsit în interior.

Expertul auto a fost uimit după ce a descoperit piese europene de top montate în vehiculele electrice chinezești. Mașinile electrice din China devin încet jucători importanți în Europa, cu noi branduri care provoacă mărcile occidentale consacrate.

Prețurile mici sunt principala atracție a mașinilor electrice chinezești, acestea fiind de multe ori considerabil mai ieftine decât rivalii tradiționali. Mulți șoferi ar putea crede că prețurile reduse înseamnă și piese de calitate inferioară.

Însă un mecanic a arătat că nu e neapărat așa: mașinile sunt echipate cu componente europene de top, întâlnite și pe vehicule mult mai scumpe.

"MG folosește o baterie Varta"

Expertul a scos la iveală baterii produse de brandul german Varta și curele de transmisie de la compania americană Gates, în timp ce analiza un MG ZS.

Într-un videoclip pe TikTok, citat de El Debate Motor, mecanicul a spus: „Să începem cu bateria. Probabil știți că cei mai mari producători de baterii sunt Varta, Tudor și Yuasa. Ei bine, această mașină are o baterie Varta, adică germană. Deci MG folosește o baterie Varta. Urmează curelele. Ce marcă sunt? Daiko? Continental? Gates? În acest caz, sunt Gates. Uitați-vă mai atent – se vede clar că scrie Gates, o marcă americană. Deci, până acum: baterie germană (Varta), curea americană (Gates).”

MG ZS rămâne unul dintre cele mai ieftine vehicule electrice de pe piață, modelele fiind disponibile la puțin sub 23.000 de euro. În plus față de spațiul generos, MG ZS oferă două opțiuni de baterii, iar varianta Long Range are o autonomie de până la 440 km conform estimărilor WLTP. Pentru a liniști temerile celor care trec la mașini electrice, MG oferă și o garanție de 7 ani din partea producătorului, scrie express.co.uk.

Mecanicul a adăugat: „Ca să rezum – în mare parte mărci germane până acum. Din cinci-șase componente principale pe care le-am verificat, cele mai multe sunt europene. Cu alte cuvinte, folosesc practic aceleași mărci ca orice mașină europeană.

Așa că întrebați-vă: merită să cheltuiți bani pe această mașină? În loc să fie 100% chinezească, se dovedește că are cam 40% piese europene. Decizia finală e a voastră. Eu doar v-am arătat ce e în interior, ca să hotărâți singuri.”

