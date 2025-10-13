Mașină construită de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care funcționează exclusiv cu energie solară. Atinge 70 de kilometri pe oră

Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 14:22
256 citiri
Mașină construită de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care funcționează exclusiv cu energie solară. Atinge 70 de kilometri pe oră
Mașina solară construită de studenții din Cluj FOTO Facebook/Solis UTCN

Echipa SOLIS a Universității Tehnice din Cluj-Napoca a câștigat bursa SAB 2025 cu proiectul Hyperion, un vehicul alimentat exclusiv cu energie solară, capabil să ruleze continuu la 70 km/h. Inovația a fost prezentată la Salonul Auto București, unde studenții au demonstrat cum energia verde poate deveni motorul viitorului transportului.

La Salonul Auto București, studenții au prezentat componente din autovehicul, dar și visul de a transforma energia verde în viitorul transportului.

„Funcționează foarte similar cu o mașină electrică clasică. Are și o baterie de capacitate destul de mică. Are un motor electric, iar motorul electric își ia energie din baterie, dar în același timp și din panourile solare. Putem merge, în principiu, până la infinit, menținând viteza de 70 km/h”, a explicat unul dintre studenții care au participat la proiect, arată Antena 3 CNN.

Modelul este cel mai avansat vehicul creat de echipa clujeană. Are șasiu din fibră de carbon, o suprafață solară de 6 m² și un design aerodinamic complet revizuit.

„Am reușit să realizăm primul vehicul în 2021, iar povestea a continuat prin implicarea studenților din Universitatea Tehnică. Inițiativa SOLIS este foarte mult despre oameni, despre cum putem ajuta tinerii să devină următorii ingineri”, a spus Gabriela Andronache, membră a echipei SOLIS.

Concursul Bursa SAB, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Salonul Auto București, a ajuns anul acesta la cea de-a opta ediție.

Dragoș Pîslaru critică dur CSM, care apără cu toată forța pensiile speciale ale magistraților: „A indus în eroare publicul. Afirmațiile CSM nu sunt doar nefondate, ci și periculoase”
Dragoș Pîslaru critică dur CSM, care apără cu toată forța pensiile speciale ale magistraților: „A indus în eroare publicul. Afirmațiile CSM nu sunt doar nefondate, ci și periculoase”
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a contrazis luni, 13 octombrie, declarația Consiliului General al Magistraturii potrivit căreia jalonul privind pensiile...
Cauciucurile de iarnă s-au scumpit semnificativ în ultimul an. Câți bani trebuie să scoată șoferii români din buzunar în sezonul rece
Cauciucurile de iarnă s-au scumpit semnificativ în ultimul an. Câți bani trebuie să scoată șoferii români din buzunar în sezonul rece
Anvelopele de iarnă s-au scumpit anul acesta, în medie, cu 5 - 8% în acest sezon rece, comparativ cu perioada similară din 2024, însă în perioada de vârf (noiembrie - decembrie) tarifele...
#masina energie solara, #studenti, #universitatea tehnica cluj napoca, #premiu , #stiri auto
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO&FOTO Muntii Carpati, transformare spectaculoasa. Aproape jumatate din peisajele alpine s-au schimbat in ultimele patru decenii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon si a dat verdictul despre Romania, dupa 1-0 cu Austria

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dragoș Pîslaru critică dur CSM, care apără cu toată forța pensiile speciale ale magistraților: „A indus în eroare publicul. Afirmațiile CSM nu sunt doar nefondate, ci și periculoase”
  2. Mașină construită de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care funcționează exclusiv cu energie solară. Atinge 70 de kilometri pe oră
  3. Cauciucurile de iarnă s-au scumpit semnificativ în ultimul an. Câți bani trebuie să scoată șoferii români din buzunar în sezonul rece
  4. Motoarele electrice pentru un model celebru Mercedes vor fi asamblate în România. Prima linie de producție a fost inaugurată VIDEO
  5. Care sunt șansele ca măsurile de austeritate să fie ridicate în viitorul apropiat ca urmare a scăderii deficitului bugetar. „Totul depinde de reducerea evaziunii”
  6. Salariile românilor, în picaj: Cu cât a scăzut leafa medie și ce domenii au fost cel mai afectate de încetinirea economiei în 2025
  7. Concluzia tristă a unui analist economic după ce INS a transmis că inflația este în creștere. „Ne confirmă că România se adâncește în sărăcie”
  8. Un fost europarlamentar amenință cu plângerea penală după tăierile din Parcul Herăstrău: ”Nu e doar o crimă împotriva naturii”
  9. Ministrul Finanțelor anunță că ne-a trecut glonțul pe la ureche: „În iulie eram foarte aproape de posibilitatea de a avea fondurile europene suspendate pentru 2026”
  10. Inflația a crescut din nou în septembrie. Ce alimente și servicii s-au scumpit cel mai mult