BMW "furat la comandă" la o săptămână după ce a fost scos la vânzare online. "M-a întrebat de cât timp îl am, kilometrajul"

Șoferii au fost avertizați după ce BMW-ul unui bărbat a fost "furat la comandă" de pe aleea pe care locuiește, la doar o săptămână după ce a fost pus în vânzare pe Facebook Marketplace.

Nyle Ryatt, în vârstă de 29 de ani, și-a pus BMW-ul Seria 3 335i - o versiune rară a mașinii cu motor N55 - pe piața online, iar un cumpărător "foarte interesat" l-a contactat în legătură cu acesta.

Potențialul cumpărător plănuia să vină în vizită pentru a inspecta mașina la locuința lui Ryatt din Four Oaks, Sutton Coldfield, sâmbătă, 9 martie, însă acesta nu a mai apărut. Bărbatul l-a sunat apoi și l-a rugat să vadă mașina a doua zi, așa că acesta a acceptat cu reticență să îl lase să vină la ora 13.00.

Ryatt a declarat pentru MailOnline: "A venit ziua de duminică și stăteam întins în pat. I-am trimis un mesaj dacă mai vine și mi-a spus 'Da, ne vedem peste câteva ore''.

Dar în acea după-amiază a primit telefonul de la fratele său, care trecuse pe la el și acesta i-a spus că mașina lui lipsea de pe alee.

"Am sunat la poliție și mi-au cerut toate detaliile. Le-am spus că am avut un tip căruia i-am dat adresa mea.

Șoferul nu s-a prezentat duminică, deși nu știa că mașina fusese furată, ceea ce l-a determinat pe Ryatt să suspecteze că mașina a fost 'furată la comandă' de către potențialul cumpărător. Poliția investighează.

Numai motorul BMW-ului furat se poate vinde cu aproximativ 6.000 de lire sterline pe piața neagră.

Inițial, Ryatt a crezut că cumpărătorul era cinstit, din cauza întrebărilor pe care le punea. 'M-a întrebat de cât timp îl am, kilometrajul, dacă am avut un istoric de service complet, dacă am avut probleme. Nimic despre securitate'.

”Am aranjat ca el să vină să vadă mașina sâmbătă, cred că era ora 23.00. L-am întrebat dacă mai vine și a spus că da.

”Am aspirat mașina și mi-am scos toate lucrurile. A venit ora 12 și era o dimineață pierdută. I-am trimis un mesaj și i-am spus că mașina va fi pusă din nou în vânzare.

”I-am dat numărul și adresa mea. Am primit un telefon la două ore după ce trebuia să vină, mi-a spus: "Îmi pare foarte rău, a trebuit să merg la serviciu".

”A spus că este interesat și că vrea mașina. Am spus cu reticență să vină, iar el a spus că duminică la ora 13:00'. A venit ziua de duminică și eu stăteam în pat. I-am trimis un mesaj dacă mai vine și mi-a spus 'Da, ne vedem peste câteva ore'.

Întrebat despre posibilitatea ca mașina sa să fi fost "furată la comandă", Ryatt a spus: "S-ar putea ca eu să fi pus acest anunț, cineva să-l fi văzut și să se fi dus la un cunoscut hoț de mașini și să fi spus că vrea asta. Nu este un hoț la prima abatere, a mai făcut asta înainte.

”Nu o am de mult timp, am cumpărat-o în iunie anul trecut. Am văzut-o pe Autotrader și am luat-o în iunie anul trecut.

”Evident, au scanat cheia pentru a dezactiva alarma. Apoi au spart geamul.

Ryatt a lansat un avertisment pentru alți vânzători de pe piața de pe Facebook, spunând că cele trei semnale de alarmă la care trebuie să fii atent sunt următoarele:

Fiți atenți cu cine împărtășiți datele dumneavoastră și locația mașinii.

Comunicarea slabă din partea potențialului cumpărător și modificarea orei de vizionare.

Ryatt a declarat: "Vreau să avertizez oamenii să fie atenți cu cine își împărtășesc datele. Ei vă pot clona plăcuțele de înmatriculare acolo (Facebook). Era o mașină căutată.

”Pe forumul BMW unde am postat-o, cineva mi-a trimis un mesaj privat despre un alt BMW seria E care fusese furat. E90-urile sunt furate și ajung în Dudley.

”Am încercat la câteva supermarketuri în cazul în care ar fi fost furată. Fratele meu mai mic s-a întors la 12.30 dimineața și a văzut mașina pe alee.

”Ar putea fi pe o navă undeva. Să încerci să găsești una manuală, e greu. Sunt foarte greu de găsit. Am așteptat ceva timp să găsesc una.

"Am avut-o pentru 9.000 de lire sterline, cu 85.000 de kilometri la bord și un istoric complet al reviziei."

”În zona mea, au fost multe furturi de mașini. Mai ales în cazul mașinilor noi, se fură partea din față a mașinilor. Poți să mergi pe stradă și să vezi că lipsește partea din față a mașinilor.

O purtătoare de cuvânt a poliției din West Midlands a declarat: "Investigăm după ce un BMW seria 3 a fost furat de pe Bickley Avenue în perioada 9-10 martie. Anchetele sunt în curs de desfășurare. Oricine are informații este rugat să ne contacteze".

