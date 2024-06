A rămas fără mașină după ce a lăsat-o la reparat într-un service auto. „Nu mi-a venit să cred, nimeni nu avea nicio explicație”

O ieșeancă a avut parte de o experiență total neplăcută. Întrucât avea nevoie de reparații la autoturismul personal, s-a deplasat la service-ul din apropierea locuinței sale, însă la scurt timp a fost sunată de pompieri, deoarece mașina sa a fost găsită în altă localitate, arsă complet.

”Miercuri (n.r. – 19 iunie 2024) dimineață, mi-am dus mașina la service-ul auto ”La Cătălin”, deoarece era cel mai aproape de mine. Aveam o problemă la portieră, deoarece nu se închidea prea bine și am vrut să o verifice. Dacă tot am ajuns acolo, le-am spus mecanicilor să o pună pe tester, să vadă dacă mai trebuie schimbat ceva. A doua zi, dimineață, am mers iar la service, mi-au spus că mă costă 200 de lei să schimb ce îmi trebuie la portieră, însă au mai descoperit ceva la motor ce trebuie schimbat, doar că mă costa 1.000 de lei. Le-am zis că vreau să reparăm tot și să dea comandă de piese”, povestește Mihaela Antal, potrivit bzi.ro.

Femeia a rămas fără autoturism și nu a primit nicio explicație de la patronul service-ului. Femeia a depus plângere la poliție și speră că daunele îi vor fi plătite.

„Efectiv, nu mi-a venit să cred când am auzit, nu avea nicio logică. Am aflat ulterior că mașina a fost luată de Cătălin Achiței, patronul service-ului, și a ars chiar în față casei cumnatului său. Am mers acolo cu o platformă ca să-mi iau mașină, iar nimeni nu avea nicio explicație. Eu încă plătesc rate pentru mașina aia”, relatează Mihaela Antal, pentru sursa citată.

Patronul service-ului nu a dorit să ofere explicații despre această situație, conform sursei citate.

