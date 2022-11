Un Mercedes care valorează 150.000 de euro a ars în dimineața zilei de luni, 21 noiembrie, în Cartierul Francez din București, iar în urma exploziei incendiul s-a extins și a afectat fațada blocului.

Bolidul de lux este deținut de Sorin Astratini, un cunoscut om de afaceri în zona imobiliară. Bărbatul a povestit că, înainte să se urce în mașină, a realizat că și-a uitat șapca, astfel că s-a întors în casă să o ia. Când a revenit la mașină, aceasta era în flăcări. De asemenea, susține că revizia mașinii a fost făcută cu doar trei zile în urmă.

„A venit șoferul, ca de obicei, i-am dat cheia, s-a dus a pornit mașina, a șters-o… Când am coborât, m-am întors după șapcă. Am coborât la parter și m-am întors după șapcă. M-am întors în casă. Mașina nu ardea, nu era nimic.

Când am coborât afară, mașina ardea. Luase boc la bord. Ardea bordul. Da, noroc (nr. că s-a întors după șapcă fix când a luat foc mașina). Și când am văzut că arde la bord și zona de geam am zis Bă, poate să sară în aer.

Am sunat la o vecină la parter, a ieșit cu copil mic, exact cea căreia i-au explodat geamurile, i-am zis Doamnă, aveți un stingător, aveți ceva? Dați-mi o găleată. N-am, domne. Aia s-a speriat, săraca… copil mic până într-un an. Bebeluș în brațe. Ce să-i fac femeii?!

Zic Mă duc sus să iau o găleată din casă. Când m-am dus sus în casă, m-am dus spre bucătărie să iau o găleată… un fum la etajul trei, sunt 12 metri. Un fum de nu se vedea. Ce să mai ies, ce să mai deschid geamul… Am deschis geamul, a intrat fumul în casă. Și am auzit explozie. Ce să mai cobori?! L-am sunat pe șoferul meu, mi-a zis că vin pompierii și aia e. Am coborât după. Nu există victime, Doamne Ferește.

Azi e luni, vineri a fost revizia generală. Eu vineri nu eram în țară, am venit abia sâmbătă în România. Vineri a fost șoferul meu cu ea la revizie, am plătit fiind în Elveția, a luat mașina acasă, sâmbătă m-a luat cu ea de la aeroport, am venit acasă. Ea de sâmbătă a stat până azi dimineață în fața blocului.

Eu nu fac afaceri în domenii care lezează lumea. Eu am niște firme de consultanță imobiliară și cam atât. Apartamentul care a fost afectat va fi refăcut pe CASCO sau RCA. Din câte știu pe RCA. Așa mi-a spus CASCO. Eu n-am nicio treabă. Mașina e pe firma de leasing, plătesc chiria la mașină. Ce s-a întâmplat e o întâmplare”, a declarat Sorin Astratini pentru Cancan.

