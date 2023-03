Ghinioane în lanț pentru un șofer care are în service din noiembrie mașina lovită: "M-au sunat să o ridic nereparată"

După ce Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis să ridice licenţa societăţii Euroins, cel mai mare asigurător RCA de pe piaţă, și să ceară în instanţă falimentul companiei, au apărut deja efecte.

Asigurările Euroins, majoritare pe piaţă, sunt evitate de service-uri în caz de daună.

Mecanicii susțin că despăgubirile oferite de compania de asigurări RCA Euroins vor fi plătite mult mai târziu, după ce trec din competenţa acesteia în cea a Fondului de Garantare. De aceea, service-urile auto au început să refuze șoferii care au asigurare RCA la Euroins.

Este cazul relatat de un șofer ghinionist. Acesta are o Dacia Spring, iar una dintre problemele pe care le au proprietarii acestor mașini este legată de timpul mare de așteptare pentru primirea pieselor de schimb, în cazul unor defecțiuni.

"Din cauza falimentului Euroins nu o vor mai repara"

Din aceste motive, șoferul care așteaptă din noiembrie repararea mașinii și-a pierdut acum speranțele, după cum a relatat pe Facebook.

"Situație de fapt:

Mașina lovită în noiembrie 2022, asigurarea vinovatului Euroins, mașina intrată în reparație în noiembrie 2022. M-au sunat ieri de la service să-mi ridic mașina nereparată. Din cauza falimentului Euroins nu o vor mai repara. Sfaturi și păreri?", a scris acesta pe grupul Dacia Spring România.

Ads

"4 luni nu au făcut nimic s-o repare"

În comentarii, membrii grupului au comentat situația și i-au dat sfaturi șoferului.

"Mentalitate românească, fac asigurarea cea mai ieftină, că nu e treaba mea, se descurcă păgubitul. Conceptul se generalizează și 80/90 % fac asigurări la firme ce periodic, după un tipar, dispar și lasă prăpăd în urma lor."

"Bine că au găsit pretextul cu Euroins, după ce 4 luni nu au făcut nimic s-o repare. Ăștia nu-ți reparau mașina nici dacă le dădeai banii cash în avans, fiindcă nu au cu ce. Nu au absolut niciun fel de piese (se așteaptă cu lunile după cele mai banale piese de schimb, care mai și costă triplu față de orice altă Dacie), plus că habar nu au să repare o mașină electrică. A noastră are de o lună eroare în bord că e defect SOS-ul și habar nu au ce să-i facă. Ne-au dat-o înapoi defectă, cu scuza că așteaptă soluție de la fabrică."

Ads

"Nu are legătură, mașina a stat în service din noiembrie până acum aproximativ 4 luni degeaba, doar nu așteptau falimentul să ți-o dea retur, ceva nu se leagă."

"Pe viitor Casco"

"RCA la o firmă mai decentă cu decontare directă! Sau pe viitor casco."

"Văd mai jos că sfătuiesc mulți omul să își facă o asigurare mai scumpă. Ce treabă are polița de asigurare, mai ales că a fost incidentul în noiembrie 2022 când Euroins nu era în faliment. Dacă nu era Euroins falimentar, țineau mașina până în vară, când intra Euroins în faliment și tot îi refuzau reparația? Realizați că e ilegal ce au făcut nemernicii cu service-ul și ce fac și alții.

Și eu am Euroins și întotdeauna voi alege cea mai ieftină polița. De ce? Pentru că nu vreau să plătesc pentru niște servicii de care nu m-am folosit o dată în viața mea?? Primesc ceva înapoi din toți banii ce i-am decartat către asigurători toți cei 17 ani de când am permis și mașină?

Ads

Și față de 2021 când am luat mașina polița s-a scumpit de la 450 de lei la 650 de lei fără să fi avut nici un incident, la o mașină de 45 cp. Dacă tuturor vi se pare normal că se întâmplă toate astea, atunci probabil nu sunt eu întreg la minte.

La câți dintre voi s-au aliniat salariile la inflație și scumpiri? Câți ați avut creștere salarială de peste 20%? Asta e atitudinea romanului, hai să plătim mai mult să luăm un RCA mai bun că să le umflăm buzunarele unora, că probabil nu vom avea noi probleme în caz de accident."

"Neavând casco ai următoarele variante: 1 - iei legătura cu ASF și îți spun cum trebuie procedat ca să te despăgubească ei în final; 2- plătești tu reparația după care îți faci casco; 3 o scoți la vânzare ca rablă sau 4 o dezmembrezi tu și o vinzi ca piese de schimb."

"În calitate de specialist în asigurări vă informez că trebuie să fie service-uri care colaborează cu FGA. 10% este media service-urilor care acceptă din cele existente în piață. Găsiți-l pe cel mai bun și rezolvați-vă problema. Pe viitor, investiți ceva bănuți în protecția mașinii dvs, lipsa unei asigurări poate costa mult mai scump decât asigurarea în sine".

Ads