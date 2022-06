Primele imagini de la atacul din Berlin. Martor: "E carnagiu!" VIDEO

La scurt timp după ce o mașină a intrat în mulţime, în capitala Germaniei, omorând o persoană și rănind alte 30 de oameni, au apărut primele imagini de la locul incidentului.

În filmări apar salvatori, polițiști și multe ambulanțe sosite la fața locului pentru a prelua persoanele rănite.

NOW - At least one dead, multiple injured after a car rams into a crowd beside a church in Berlin.pic.twitter.com/SSnYuj7G4z