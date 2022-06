Cine este autorul carnagiului din Berlin. Anunțul poliției VIDEO

O persoană a murit şi alte opt au fost rănite miercuri dimineaţă, 8 iunie, la Berlin, după ce un șofer a intrat cu maşina în mulţime şi într-un magazin de pe un bulevard din centrul Berlinului, relatează dpa, citându-i pe pompieri.

Potrivit poliţiei, accidentul s-a produs în jurul orei 10.30 (08.30 GMT) pe Tauentzienstraße, o arteră majoră din apropierea bisericii memoriale Kaiser Wilhelm, în centrul părţii de vest a oraşului.

"Nu ştim la acest moment dacă este una act intenţionat sau un accident de trafic", a declarat ofiţerul de poliţie însărcinat cu comunicarea Thilo Cablitz. Şoferul care conducea vehiculul a fost reţinut de poliţie la faţa locului, după ce iniţial a fost imobilizat de trecători.

Ulterior, poliţia a anunţat că bărbatul care a intrat cu maşina în mulţime este un german de origine armeană care trăia la Berlin, în vârstă de 29 de ani.

A fost o "operaţiune majoră", a declarat Kevin Bartke, din cadrul brigăzii de pompieri din Berlin, pentru postul de ştiri german ntv.

A person drove a car into pedestrians in a popular shopping district in Berlin on Wednesday.

At least 1 person died, and several were injured, police said https://t.co/LcfahBgy6d pic.twitter.com/RSwzGbOX8j